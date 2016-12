Publicado en: Destacados, Economía

Dic 28, 2016 6:02 am

Los economistas alertan que la improvisación en la política monetaria gana terreno a la logística y cordura financiera. Y es que el Gobierno anunció que hay 60 millones de billetes de 500 bolívares en territorio nacional a ser distribuidos en la primera semana de enero, de acuerdo a la medida monetaria, mientras se acorta la circulación del papel de 100 bolívares, que desde el 2 de enero -y mucho antes en algunos comercios y transporte público- dejará de tener vigencia. Así lo reseña laverdad.com

Por Yasmín Ojeda

La llegada del papel, porción del nuevo cono monetario, apenas significa 1,21 por ciento de los cuatro mil 944 millones de billetes de 100 bolívares, que informó el Banco de Central de Venezuela había recogido en la segunda semana de diciembre y representa 80 por ciento de la masa monetaria a cesar.

Para Orlando Ochoa, economista, “no se debe retirar el billete de 100, no habrá reemplazo ni en cantidad ni oportunidad; es operación de logística mayor. No deben improvisar más”. Tilda de invento la conspiración de “mafias” que acusa el Ejecutivo para salir de la familia de billetes y monedas autorizadas hace ocho años. “Venezuela no tiene suficientes billetes”.

Recalca que el suministro de los bolívares “para liquidez monetaria es tarea ‘autónoma’ de cualquier Banco Central”. Con la intervención del Presidente de la República se “creó un caos”. Y es que a menos de una semana de perder vigencia el papel de 100 bolívares, se continúa sin afinar medidas. “Todavía no comienza la distribución de billetes de 500 a la banca, se acerca el 2 de enero. Pocos aceptan al moribundo”, destaca José Guerra, diputado de la AN y exdirector del BCV, en su cuenta en Twiiter.

Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalitica, asegura que Venezuela “no está preparada para el retiro del billete de 100”. Cuestiona la política de tensión a la economía que ejecuta el Gobierno. Estima una segunda prórroga para la vigencia de los 100 bolívares. Todo “dependerá de la reacción de la gente, y buscando que el país se mantenga ‘estable’”.

Enero se avizora con “problemas de efectivo”, sostiene Oliveros, quien resalta que el escenario lo sabe el chavismo y del que los agentes económicos como manufactura y comercial ya paralizan por la “poca liquidez externa de importaciones”.

Alerta que 2017 tiene un terreno difícil: “crisis de abastecimiento, aumentos de escasez, desempleo e inflación es de marca mayor”, escollos que insiste en superar el oficialismo con profundización de dos mecanismos de control social: CLAP y carnetización”.

Tercer lote

La madrugada de ayer llegó al país el tercer cargamento de 35.5 millones de unidades de billetes de 500 bolívares, que en total alcanzan los 17 mil 500 millones de bolívares.

Desde la rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, José Khan, vicepresidente del Banco Central de Venezuela (BCV), informó que se trataba de 710 cajas transportadas por un avión procedente de la ciudad de Estocolmo, en Suecia. Con este envío ya suman 60 millones de unidades de billetes de 500 bolívares que llegaron al país.

Khan notificó que en la Casa de la Moneda se hacen las nuevas unidades de monedas, y lleva elaboradas siete millones 327 mil de ellas.

El próximo cargamento llega el 29 de diciembre: 115 millones de monedas de 50 bolívares, 15 millones de piezas metálicas de 100 bolívares y 4.5 millones de piezas de billetes de cinco mil bolívares.