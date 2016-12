Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ante la realidad que observamos: crisis familiar, falta de soluciones a tantos problemas que padecemos en Bolívar y el resto del país, así como el desbaratamiento del poder económico de compra del venezolano, no podemos ir a una mesa de diálogos a seguir escuchando las mentiras de un mandatario que no gobierna y que prefiere esconderse para no darle la cara al pueblo, mientras su megalomanía, lo hace jactarse en decir que “los venezolanos pasamos el 24 rumbiando”, con el mayor cinismo y el peor descaro, denunció el dirigente nacional de ABP, Alcides Padilla.

El Gobierno ya no respeta las reglas que ellos mismos impusieron, anuncia resolver el problema económico y luego lo desmiente. Dice y luego se contradice, incluso, promete con mentiras y luego habla que esas mentiras no son y por ende, no cumple. Cómo entonces vamos a una mesa de negociación con un megalómano, preguntó el también Secretario Nacional de Organización de la tolda vinotinto.

Venezuela entra ahora en una etapa en la que nos toca como pueblo opositor, definir nuestro rumbo con estrategias consensuadas y altamente efectivas, que no efectistas. Porque de esta forma es que dependerá que se cumpla el objetivo de sacar a Nicolás Maduro de Miraflores y a su equipo de personas ineptas, sugirió el precandidato a Gobernador del estado Bolívar MUD.

La realidad que hoy vivimos los de a pie, es que este 24 y 25 de diciembre, no hubo ningún estreno ni ningún juguete que disfrutar para los pequeños de casa; estas fueron las navidades mas triste que haya vivido venezolano alguno en todo nuestra era democrática, misma que ellos secuestraron hace 18 años, acotó. “Maduro acosó al pueblo con la desarticulación del billete de cien, destruyó el cono monetario que ellos decía era el mas fuerte del mundo, nos metió en un callejón sin salidas y bajo la intemperie de unos bachaqueros terroristas y unos antisociales que están destruyendo el poquito de comercio que quedaba.”

Ahora nos toca a los demócratas ir por la calle del medio; reunirnos más con los ciudadanos, dialogar sobre como salir de este padecimiento diario y como salir de este régimen y sus vejámenes de manera conjunta. Y nuestro Gobierno Humanista estará al frente, desde la gobernación y las distintas alcaldías en todo el estado Bolívar y el país, aseguró Alcides Padilla.