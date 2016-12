Publicado en: Opinión

Dic 29, 2016 8:38 pm

¿POR QUÉ EL CHAVISMO SE MANTIENE EN EL PODER?

La oposición tiene casi 18 años administrando el CAOS, el descontento. Lo acaba de admitir CHUO Torrealba, por error o por sinceridad, lo han hecho sin presentar ninguna propuesta. La estrategia ha sido la misma todo este tiempo: PRECONIZAR los errores del gobierno y jugar al CAOS. Muchas plumas caraqueñas, señalaban que no hacía falta dar soluciones, porque eso los acercaba, sin ningún esfuerzo, a un resultado. Alimentándose del VOTO CASTIGO: Entre los “sinsabores” y la supuesta “eminente caída” del gobierno, se erosionaba al país y tampoco no ha salido el gobierno.

Mientras el mayor Charlatán de la historia venezolana ganaba, también se le asestaban derrotas. Chávez gano en 1998, en 1999 la designación de los “constituyentes” y la aprobación de la Constitución. Gano en el 2000 la Presidencia nuevamente. Sin embargo perdía en algunos estados y alcaldías importantes, donde se refugiaban sus enemigos. Gano en el 2004 con el referendo. Gano en el 2005 por ausencia de la oposición la AN. Gano en el 2006 la Presidencia nuevamente, pero resurgió una oposición destruida y desbaratada. Gano en el 2008 pero siguió perdiendo los estados de mayor capital electoral y perdió el referendo de la reforma, que volvió a realizar en el 2009 y lo gano. En el 2012 gana su reelección pero se le acerca terriblemente la oposición. Igual sucedió en el 2013 con la elección de Maduro para concluir el periodo de Chávez. Finalmente en 2015 una nueva mayoría, un nuevo capital político se impuso y pierde el PSUV abrumadoramente la ASAMBLEA NACIONAL. Un error es haber interpretado esto como un triunfo de la oposición política y no de la oposición al gobierno, que es lo que justamente ocurrió, por mala administración de la dirigencia opositora.

RAZONES

La MUD está falta de dirigencia capacitada y estructurada. Carecen de liderazgos consistentes o ¿Es que tenemos que esperar 20 años más? No obstante EL GOBIERNO A ESTAS ALTURAS no controla nada, ni tiene el voto de la población. Lo corroboran encuestas y estudios. ¿Cómo mantienen el poder? Simple. No ha tenido enemigo de fuerza, de poder, de criterio. La popularidad de algunos personajes es inestable, “va y viene como las olas del mar”. El colmo es que los poquitos que existen o sobreviven los matan como el ruiseñor: Capriles, Leopoldo, María Corina, Henry Falcón, Ledezma.

SOLUCION

La única esperanza es que se depongan los intereses partidistas.

La incorporación de JULIO BORGES es CLAVE. Tiene penetración en altos sectores chavistas, levanto un partido superior a poderosas estructuras del pasado como AD-COPEI y hoy ocupa el espacio como el primero de la nación, no habiendo nacido en la CUARTA.

Algo similar ocurrió en Argentina, Chile y Brasil. Hasta que la oposición no se acordó, no progreso. La MUD tiene que ser más que una coalición de partidos, para transformarse en una real y autentica alianza. La MUD llega al diálogo derrotada políticamente.

Ciertamente la MUD es la única manera de enfrentar la debacle política del país. Empero, no podemos tener una dirección política permanentemente dividida. El primer dialogo que se necesita es el interno. “Amarrar a todos los locos sueltos”, incluidos los “guerreros del teclado” (Hay más de 3 millones de legionarios en el exterior). Para esa labor requiere de un ARTILLERO DE ALTA PUNTERIA POLITICA y no puede ni será nunca “Chuo”. Debe comenzar el 2017 RELANZANDO la unidad política. Objetivo 1º CAMBIO DE GOBIERNO y 2º Participación de todos los que no quieren a este gobierno, todas las fuerzas, incluidos chavistas “disidentes”. Único requisito: Querer una mejor nación.

Si los conflictos se siguen generando de manera silvestre, sin liderazgos que los conduzcan, nadie los detendrá y podría salir una FANB represiva, dispuesta a todo y un loco peor al de 1998.

EL ENEMIGO QUE ENFRENTA LA MUD

Todos los libros sobre la lucha y la guerra, recomiendan conocer bien a tu enemigo.

MADURO

No encontrará el camino en 100 años sino desliga lo económico, aislado de lo político-ideológico. Necesitamos una economía libre, que responda a sus propias reglas. MADURO puede estar lleno de buenas intenciones, solo que su ignorancia llega a niveles del paroxismo y esto le impide entender cualquier planteamiento sin pensar en segundas intenciones. Sicológicamente inmaduro, reprimido y socialmente resentido. Nunca se le rebelo a Chávez, lo cual este que no era tampoco ninguna lumbrera, interpreto como “lealtad”, lo que en realidad era “miedo” e “ignorancia”.

DIOSDADO

Digan lo que digan sus enemigos, mantuvo al PSUV en la calle, en batalla contra la MUD. Ese que muchos consideraron “derrotado”, salvo al PSUV. No corrió, enfrento. Ese comportamiento es muy propio de los orientales, bien articulado, como lo adeco que heredó de su padre: “rosqueando”. Diosdado no tenía otra que salir a la calle. No se podía dar el lujo de amilanarse o mostrar miedo. Mientras la MUD se “aculillo” y abandono la calle, este oriental salió a buscarla, con poco o con mucho. No hubo acuerdo GOBIERNO-OPOSICION y ese es otro de sus logros. Muy a lo Alfaro Ucero, Diosdado salió a “manosear” las bases. MADURO tiene que nombrarlo VICEPRESIDENTE, sino corre el riesgo de quedar como Jefe muy mal, porque se lo IMPONDRAN y es que DIOSDADO, puertas adentro del PSUV, mitigo los descontentos y le dio esperanzas a su gente, que estaba prácticamente en desbandada y desmoralizada.

FORTALEZAS DEL GOBIERNO:

Un TSJ, que la AN no pudo disminuir ni impedir en su accionar. Unas FANB que gobiernan y defenderán con su vida el gobierno, pues participan en los mejores “guisos” de la nación”. LOBBY INTERNACIONAL, porque a pesar de lo sucedido en MERCOSUR y con el Secretario General de la OEA a su favor, la chequera bolivariana ha generado los efectos deseados y los negocios con China y Rusia, obliga a estas dos potencias a defender sus intereses económicos. Maduro será capaz de entregar REFINERIAS a rusos y seguir endeudando con China el futuro de las generaciones venezolanas.

GUERRA A CUCHILLO ENTRE VP Y UNT DESPIDE 2016

El todavía diputado de UNT, Stalin González, señala que las declaraciones de Smolansky le hacen un favor al Presidente Maduro, porque debilitan la oposición. Queda en duda en carácter de que hace estas aseveraciones Smolanski, si individualmente o con autorización de VP o de Leopoldo. Stalin acusa a Smolanski de intentar “engañar” a la opinión pública. Lo más duro fue lo que le recordó a Voluntad Popular: “En la unidad hay políticos serios que no juegan a la política, sino que estamos pensando en un camino realizable para lograr el tan añorado cambio político. UNT nunca acompañará aventuras violentas para combatir un régimen violento. Eso solo trae muerte, caos y desolación profundizando la crisis y el mal vivir de nuestro amado pueblo”. El Presidente nacional del partido UNT Enrique Márquez, negó todas las afirmaciones de Smolanski y exigió respeto para su partido. ¿Qué DIJO SMOLANSKI que molestó tanto a UNT? Smolansky dijo que el partido zuliano debe sincerarse realmente “en su compromiso con la Unidad y con los venezolanos”, todo ello luego que Timoteo Zambrano supuestamente siguiera en el diálogo y los parlamentarios de esta tolda no hicieran el quórum en la elección de los rectores del CNE

GRAVE PROBLEMA DE LOS ROSALES.

Manuel Rosales, víctima de la mediática campaña, ha dejado de ser confiable para una gran parte del pueblo opositor. Posiblemente Rosales no lo reconoce así. Las estrategias de comunicación política de UNT, siempre han sido muy débiles. Hay la sensación de que el gobierno los utiliza a su conveniencia y con su defensa de Timoteo, se acercan peligrosamente al fenómeno DIDALCO. ROSALES no juega a diferencia de LOPEZ a ser mártir, sino a recuperar el poder. Leopoldo ha crecido más pero tiene menos probabilidades de ser gobierno, salvo que se produzca un hecho fortuito. Los “Rosales” soslayan su situación preocupante en el Zulia y yo no estoy convencido de que hayan salido “incólumes”, sin daño. Pudiera estar equivocado, sin embargo, en la clase media no hay ninguna expresión de lo contrario.

Mi encuesta de esta semana:

PDVSA: Otro ejemplo de cómo esta Venezuela

Ya ni siquiera en las áreas de trabajo de PDVSA los trabajadores tienen garantizada su seguridad personal y ejercicio de sus derechos. Entre la Guardia Nacional Bolivariana, la gerencia de Prevención Control y Perdida (PCP) y relaciones laborales, utilizan todos los recursos en montarles trampas, acosar y coaccionar a los trabajadores. Lo paradójico es que cuando llega el hampa el cuerpo de seguridad del Estado y las dos gerencias antes nombradas, brillan por su ausencia. Un ejemplo paso hace unas noches en Morichal Faja del Orinoco Estado Monagas: Secuestraron a un ingeniero del taladro pdv72, a la media noche. Hasta la fecha de terminr esta columna no había aparecido. Pudo hacer una llamada a la gente que lo estaba buscando. Rápidamente comunico que lo estaban siguiendo. En la madrugada robaron otro taladro más. No tengo referencia exacta de su ubicación más si la certeza del hecho. Durante este 2016 han muerto trabajadores por negligencia de la SEGURIDAD, que no la hay, ¿Dónde está PCP, donde estás GNB, donde esta Recursos Humanos, y en especial su “super” intendencia de Calidad de Vida y Relaciones Laborales? ¿Para que fueron creados? Solamente hay grandes despliegues de seguridad, cuando de Caracas visitan las áreas altos funcionarios. ¡INDIGNACION! Si ente la familia PDVSA, ante esta política de proselitismo y oportunismo en la industria ¿Hasta cuándo? AUNQUE USTED NO LO CREA En el taladro PDV 72, el hampa se llevó dos camionetas, una Luv Dimax de Halliburton y una Mazda B15 de la empresa El Negro y La Negra.

También hicieron mercado electrónico, se llevaron todos los celulares, nevera, aire acondicionado, microondas, computadora y dinero en efectivo…. Cabe destacar que estos elementos eran muy educados y no maltrataron a nadie en Morichal faja PDVSA. O sea, no fue delincuencia común.

REGION CAPITAL

¿SE ATREVERA por vía de una decisión judicial, el TSJ, imponer una JUNTA DIRECTIVA? Podría ser de chavistas o de opositores, tentados de esta manera a “saltar la talanquera”. Esperaremos el regalito.

VOLUNTAD POPULAR Deshoja la margarita. No sabe si irse o quedarse en la MUD. Duda. Retrocede. Algunos estudios de opinión los ubican por encima de la MUD. Con o sin razón su campaña contra UNT ha sido muy exitosa. En lo personal descarto que se salgan de la MUD, pues eso sería un suicidio en primavera. El único partido es la MUD.

VUELVE LA ALIANZA DEL HUEVO FRITO MAS EL QUESO ROQUEFORT Casi un hecho, ante las posturas “ultraradicales” de VP, que AD y PJ sellen un acuerdo (HUEVO FRITO) más la sumatoria de UNT “QUESO ROQUEFORT (Si de aquí allá le quedan diputados). No habría primarias y se repartirían la torta por ejemplo, en Zulia Gobernación UNT Alcaldía PJ. Caracas Alcaldía para AD y CHACAO para PJ, ¿Tomás? Él u otros. VP tendría la GOBERNACION del TACHIRA y algunas Alcaldías. Es allí donde el personalismo de Toledo debe ceder y abogar por su candidato para San Francisco Zulia. Sería un arreglo perfecto.

UN SOSPECHOSO EVENTO NUPCIAL Se realizó en Margarita. En la intimidad más estricta. Era un líder de Caracas, con una mujer de la farándula caraqueña. ¿Sería Capriles?

Sígueme en Twitter, Instagram y periscope como @angelmonagas.

A partir del 9 de enero del 2017 estaremos de lunes a viernes de 6 a 8am en la FM B-94.1 Caiga quien Caiga acompañado de Gervis Medina, en trasmisión conjunta por Mararitmo 900 AM y vía periscope.

Nos vemos el 5 de enero 2017 Feliz año 2017