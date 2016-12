Publicado en: Opinión

Dic 29, 2016 10:24 am

Es sabido que en la Corte Celestial reina la paz eterna y por tanto no existe allí un TSJ o cosa equivalente. Tampoco se apelan las decisiones, pero, hay excepciones porque como en todos los lugares, incluyendo el Cielo, todos son iguales pero hay unos que son “más iguales”.

Esa mañana San Pedro se mostraba agitado y no era para menos: Arrumada entre millones de cartas dirigidas al Niño Jesús se encontraba una escrita en tono de protesta.

Era Jaimito quien no se daba por vencido y exigía una respuesta “menos excluyente”. Dios en persona respondió.

“Estimado Jaimito: Veo que no escuchas y a pesar de que te inscribiste en la Mud el chavismo te ha contagiado.

¿A cuenta de qué me amenazas con la LOPNA porque según entiendes este 24 no atendí tus peticiones?

¿Será gafo este muchacho?: ¿Ignora Jaimito que ninguna de las instituciones que en Venezuela dizque protegen al adolescente funciona porque apartando lo colapsadas que están… los venezolanos no creen en ellas?

Cuando respondí tu anterior cartica https://www.lapatilla.com/site/2016/12/23/domingo-alberto-rangel-jaimito-le-escribe-al-nino-jesus/ ni me burlé de ti, ni dejo de tener razón, como siempre ha sido desde que le di forma al universo: En Navidad te expliqué la manera de acabar con las colas que tanto te molestan, combatir pranes y delincuentes, mejorar los salarios de cada venezolano, incluyendo al manganzón de tu padre de quien heredaste su deficiente manera de ver las cosas; intenté enseñarte a pescar… y perdí mi tiempo.

Veo que a tu temprana edad eres como la inmensa mayoría de tus compatriotas: Ustedes quieren que otros, les consigan a cada quien lo que necesitan, hasta la comida.

Mi querido pichón de politiquerito: Sucede que tú, como el resto de tus compatriotas, fueron dotados por mi Padre de libre albedrío.

Lamentablemente esa libertad la entienden los venezolanos como libertinaje, sin ninguna contraprestación, “gratiñan”… y así de mal les va. Pero no quieren entender.

Sigues creyendo que un país mejor se consigue facilito: Trancando vías, gritando como loco, “todos a las calles”, o ahullando ante el jefazo “así, así, así es que se gobierna”, sin ningún mensaje trascendente para quienes les escuchan.

En tu caso pegas lecos con voz amplificada por el fulano megáfono que te regaló Manuel Rosales a manera de “enganche”, cuando ingresaste a su partido buscando ser postulado por la Mud como cuota en el centro de estudiantes.

Y no te das cuenta de lo necio y prepotente que te has vuelto desde que eres vocal en tu liceo: ¡Ya no asistes a clases y te has puesto de acuerdo con la cuota chavista del centro de estudiantes, para amenazar profesores “si nos raspan”.

Dios lo sabe todo hijo mío.

Incluso sé que tu Biblia es la parte más estúpida de las encuestas, la que recita en la TV el vivo aquel, el que les saca los reales a todos. Sé también que te lo hizo, después del enojoso episodio de los tres diputados maracuchos que faltaron para elegir nuevos Rectores del CNE. Si cambias de manada ve a ver dónde has de caer pero eso no es problema mío.

Escucha hijo, por el camino que vas… no solo eternizaras las colas que por cierto se han vuelto costumbre en tu país, como si fuesen parte del paisaje, sino que seguirás pranisando tu sociedad.

¿Crees de verdad que el problema penitenciario, que aumentó por 1000 la fulana ministra ministra “Fosforita”, se arregla sacando presos políticos de la chirona?

Mijo, no has escuchado que Dios creó a todas sus ovejas iguales y se les ama a todas. En el Cielo no hay privilegios para políticos y politiqueros.

¿No te das cuenta que el Creador sufre mucho, no solo por los 109 presos políticos o políticos presos como cínicamente dice el Presidente de tu país, sino por las decenas de miles de pobres diablos –y esto no tiene que ver con Satán- que por sí mismos o a través de sus familias tienen que pagar vacunas a los pranes para que nos los violen, los roben, los dejen dormir aunque sea sobre el suelo, y eventualmente no los maten. ¿Eres tan idiota o insensible hijo mío como para no darte cuenta que los presos comunes son el pueblo pobre al que ustedes los pequeños y grandes politiqueros señalan como motivo de sus luchas? ¿Qué hacen por ellos todos los declarantes de la TV y los periodistas que corean sus necedades?

Termino contigo antes de sulfurarme porque ya estoy por creer que San Pedro tenía razón cuando desaconsejó contestarle cartas a los venezolanos, incluyéndote a ti, Jaimito, que tienes la suerte de haberme caído en gracia y por ello gasto parte de mi tiempo intercambiando consejos con quien no oye nada que no sean las boberías que aparecen como “noticias” en los medios venezolanos… ¿acaso no te das cuenta, tú o los jefes de la Mud, que todos los problemas que mencionaste en la cartica del 24, de la cual pretendes llevar copia a la LOPNA, para supuestamente obligarme a reconsiderar mi negativa a hacerte milagros porque según dices “en la Constitución los venezolanos tienen derecho a elevar peticiones y ser escuchados”… que ni tú, ni tu centro de estudiantes y menos la Mud o tu gobierno madurista, quieren aceptar que esos males provienen del estatismo socialista, y que ninguno en ese club al que perteneces los quiere enfrentar…

Mijo, en el Cielo hace mucho tiempo hubo conatos de introducir el bochinche: Y como andas en malas juntas pregúntale a tus amistades rojitas del liceo a ver si conjuran un diablo para que te cuente cómo los expulsé a ellos y a su jefe, incluyendo a Eva y Adán, junto con la culebra, a la tierra.

Te deseo cordura y de nuevo te recomiendo que el 2017 pidas una bicicleta aunque sea iraní porque por el camino que van los venezolanos, incluyéndote a ti, Jaimito, esos armatostes pronto serán un lujo.

Agarra consejo que en el Cielo la Constitución no contempla boberías como las que tu alto pana chavista, el del centro de estudiantes, con el que te robaste unas resmas de papel… te aconsejó acusarme… vaya par de idiotas manejan ese liceo…”