Publicado en: Tecnología, Titulares

Dic 29, 2016 10:36 am

La revista Forbes recientemente publicó su lista de 10 los Youtubers con más ingresos del 2016. No es fácil mantenerse en la cima: solo 6 de los top Youtubers del 2015 repiten en esta selecta lista.

Encabeza la lista nuevamente el sueco Felix Kjellberg, mejor conocido como PewDiePie, el rey indiscutible de YouTube. De acuerdo a Forbes, PewDiePie generó $15 millones de ingresos en 2016, un incremento de 20% vs el año pasado. Felix ha estado ocupado, ya que aparte de su prolífica producción en YouTube, escribió un libro (This book loves you), que por supuesto pronto se convirtió en un éxito de ventas, apareciendo en la lista de bestsellers del New York Times. También creó su primer video juego: PewDiePie Tuber Simulator (recordemos que su fama la alcanzó como probador de juegos) y también vende medias por internet. Adicionalmente, ahora cuenta con un canal llamado Scare PieDiePie en el servicio de suscripción de YouTube (Red).

Recientemente, prometió que cuando su canal de YouTube alcanzara los 50 millones de suscriptores, lo borraría. Acá lo pueden observar, “cumpliendo” su promesa.



Este video, publicado hace 2 semanas, tiene 25 millones de vistas. Al momento de escribir este artículo, su canal ya supera los 51,5 millones de suscriptores…

Roman Atwood, un echador de bromas, saltó del octavo puesto en 2015, al segundo lugar, con ingresos de $8 millones, un incremento de 70% vs el año pasado.

Aparte de YouTube, Román filmó su primera película: Natural Born Pranksters, tiene acuerdo de patrocinio con varias marcas, incluyendo Scott (papel higiénico) y vende distinto tipo de mercancía por internet. Actualmente escribe un libro, titulado: trabajo por sonrisas (work for smiles).

Román tiene “apenas” 10,7 millones de suscriptores en su canal, una cifra relativamente modesta, comparada con PewDiePie. Acá agradece a su audiencia, al haber alcanzado los 10 millones.

La comediante Lilly Singh saltó del octavo puesto en 2015 al tercero, triplicando sus ingresos, que alcanzaron los $7,5 millones.

Aparte de su canal de YouTube Superwoman, que cuenta con 9 millones de suscriptores, Lilly creó su canal A trip to Unicorn Island en el servicio Red de YouTube y estrenará su libro How to be a Bawse en marzo del 2017.

El cuarto lugar lo tiene el dúo Smosh con $7 millones en ingresos, una caída vs el segundo lugar alcanzado el año pasado ($8,5 millones). Están estrenando su segunda película, Ghostmates.

El quinto y sexto lugar, con $6 millones en ingresos, lo ocupan Tyler Oakley (entretenimiento) y Rosanna Pansino (chef), con $6 millones en ingresos. Oakley es nuevo en la lista, pero Rossana mejora sustancialmente su posición de 2015 (octava, con $2,5 millones en ingresos).

En el séptimo y octavo lugar se posicionan, con ingresos de $5,5 millones, Mark Fischback, dedicado a los videojuegos y el único latinoamericano en la lista, el chileno Germán Garmendia, un comediante con una gran carrera por delante en YouTube.

Cerrando la lista, el noveno y décimo lugar lo comparten, con ingresos de $5 millones, el dúo de Rhett y Link y la cantante cómica Colleen Ballinger (Miranda Sings).

Llama la atención la estrategia de diversificación de ingresos de este selecto grupo de millonarios. Algunos han escrito libros, otros venden mercancías por internet, aprovechando su popularidad. Otros han logrado acuerdos con YouTube para crear contenido para el servicio por suscripción Red, mientras que otros han optado por entrar al mundo cinematográfico.

Como siempre, quedamos atentos a sus comentarios y sugerencias.

@vr2310, [email protected]

@3punto0, www.zona3punto0.com

Tags: 2016, videos