Publicado en: Actualidad, Economía, Nacionales

Dic 29, 2016 8:08 am

La mayoría de los puestos autorizados por el gobierno en Caracas, en la feria de pirotécnicos del Poliedrito, en La Rinconada, para la comercialización de estos artículos estaba ayer con las santamarías abajo y había muy poca afluencia de compradores, publicó El Nacional.

Tanía Bracamonte, una de las vendedoras, afirmó que de los 78 locales solo abrieron 28. “Muchos comerciantes estaban asustados porque no sabían si se iba a vender o no la mercancía y por eso no invirtieron”, señaló. “La venta bajó por la situación del país, la gente no va a comprar un fosforito en 3.000 bolívares si una harina pan está en 3.500. Hay prioridades”, dijo.

Bracamonte y otro comerciante coincidieron en que las ventas cayeron 60% respecto a 2015. “El año pasado tú veías la cola larguísima de carros para entrar acá y full personas en los pasillos”, dijo el hombre. Bracamonte dijo que incluso el 24 de diciembre no fue un día bueno, solo “más o menos bien”.

Precios. Los comerciantes de la feria coincidieron en que los productos más vendidos son los que comúnmente manipulan los niños. La mayoría los precios oscilaba entre 2.000 bolívares y 600.000 bolívares.

“Aquí lo que nos mató fue el dólar”, expresó otro vendedor. Dijo que muchos de ellos compraron los productos importados a precio del dólar paralelo cuando subió, y debieron bajar los precios cuando el indicador registró una merma, lo que se traduce en pérdidas. Otros compraron a consignación y cuando tuvieron que pagar los proveedores habían incrementado los costos.

En la Gaceta Oficial número 41043 del 1º de diciembre fue publicada una resolución con las normas generales para el control, compra y venta de fuegos artificiales, que incluye la prohibición del comercio informal de los pirotécnicos.

En La Hoyada, en el centro de Caracas, hay muy pocos buhoneros vendiendo estos artículos, excepto algunos que mantenían la mercancía en la mano y no la exhibían en mesas como suelen hacer. La caja de luces de bengala, que en la feria estaba a 1.800 bolívares, era vendida por un comerciante informal en la esquina de El Chorro en 4.000 bolívares.