Publicado en: Actualidad, Nacionales

Dic 29, 2016 3:12 pm

Este jueves, la bancada oficialista del Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ) aprobó los recursos para el presupuesto del año 2017 por un monto de ciento treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos millones ochocientos treinta y nueve mil seiscientos quince bolívares (bs. 138.652.839.615); sin embargo la fracción del partido de Un Nuevo Tiempo (UNT) del parlamento integrada por los legisladores: Marlene Antúnez, Eliseo Fermín y Gerardo Antúnez, manifestó su desacuerdo pues consideran que no cumple con las necesidades ni las expectativas de los zulianos.

Nota de prensa

En este sentido, Antúnez, jefe de la facción UNT, aseguró que en el fondo dicho presupuesto no representa la realidad que se vive en el estado y acotó que aun cuando ya el gobernador cumplió cuatro años que le correspondían asumiendo las riendas del Zulia siguen un saldo rojo en las áreas de salud, educación, seguridad e infraestructura. “Sería irresponsable de nuestra parte aprobar un presupuesto insuficiente que no cubrirá la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los zulianos, Arias Cárdenas cierra con un saldo negativo en toda su gestión, pues ha acabado con la educación, los ambulatorios y hospitales del estado están en situación crítica ya que no cuentan con insumos médicos y seguimos viendo en la ciudad obras inconclusas; esto se debe a que ha habido una malversación, despilfarro y falta de planificación en el dinero del pueblo”, expresó.

Con respecto venidero año aseveró que el Zulia contará con un presupuesto irreal ya que, a su juicio, la inflación se está comiendo los recursos de dicha ley.

Por su parte, Fermín lo calificó de irregular y expresó que se les hace cuesta arriba aprobar un presupuesto que desconocen porque no les fue consultado. “El monto se multiplicó por 4,3 y supera todos los presupuestos de la historia del estado Zulia”, dijo.

El también dirigente de UNT, criticó la gestión del gobernador y exigió respuestas del dinero invertido en la Lara Zulia, la areoambulancia y el museo de los niños, según él, obras que solo fueron promesas del representante del estado. “Arias dice que Obras son amores y no buenas intenciones, pero siguen sin concluir ni una”, aseveró.

Ante esta situación, Marlene Antúnez expresó su preocupación debido a que, para ella, el presupuesto 2016 no cumplió con las expectativas requeridas y el de este año mucho menos. “Dios permita que esta ley de presupuesto no traiga más problemas de salud, desabastecimiento e inseguridad porque ya el pueblo no aguanta más crisis”, dijo.