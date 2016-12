Publicado en: En la Calle

Dic 29, 2016 1:27 pm

En momentos en que Donald Trump se prepara para asumir como presidente de Estados Unidos, otra celebridad que se convirtió en político tomará su lugar en el programa de televisión “Celebrity Apprentice”, y dijo que espera mejores ratings, reseñó Reuters.

Arnold Schwarzenegger, la estrella de “Terminator” que fue por dos periodos gobernador de California, promete un toque más humorístico para “The New Celebrity Apprentice”, que comienza el 2 de enero en NBC con una nueva tanda de estrellas en desafíos relacionados con los negocios.

Schwarzenegger, de 69 años, dijo que pidió que el “reality show” fuera trasladado desde Nueva York a California y reflejara su personalidad.

“Aunque parecía muy dramático y aterrador cuando uno veía la sala de reunión en Nueva York, era un poco oscuro. Quería ver todo más brillante. Soy una persona optimista y tengo un buen sentido del humor”, dijo Schwarzenegger a periodistas antes del estreno.

Los 11 años de Trump al frente de “The Apprentice” y “Celebrity Apprentice” lo transformaron de un empresario neoyorquino a un personaje doméstico famoso. Más de 20 millones de estadounidenses eran espectadores regulares en los primeros años, aunque los números cayeron a unos 6 millones en 2015.

Schwarzenegger dijo que no espera que Trump, quien permanecerá como productor ejecutivo del programa pese a una polémica por un potencial conflicto de intereses, tenga un rol activo y defendió el arreglo como algo similar a su propia transición desde estrella de cine a político en 2003.

“Soy el nuevo anfitrión. Espero poder estar a la altura de lo que él hizo y continuar con un programa exitoso (…) Quiero tener ratings un poco más altos de los que él tenía”, comentó.

El nuevo programa tiene entre sus asesores al inversor multimillonario Warren Buffett, así como el ex presidente ejecutivo de Microsoft Steve Ballmer y la ex supermodelo Tyra Banks. Los 16 participantes incluyen al cantante Boy George, el cantante de Motley Crue Vince Neil, la boxeadora Laila Ali y la ex estrella del reality “Jersey Shore” Nicole “Snooki” Polizzi.

Trump usaba la frase “¡Estás despedido!”, pero Schwarzenegger dice que los espectadores tendrán que esperar para ver cuál es su elección. “¿Estás terminado? ¿Hasta la vista baby? ¿Considera esto un divorcio? Hay muchas, muchas, muchas frases que podemos usar. Eso es lo bueno de tener una larga carera cinematográfica”, afirmó.