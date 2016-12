Publicado en: Actualidad, Nacionales

Dic 29, 2016 8:12 am





El movimiento estudiantil señala que cerradas las vías electorales este año, el Parlamento debe retomar su agenda. “La Asamblea Nacional, con actitud firme, debe asumir sus competencias. Por eso pedimos se declare el abandono del cargo presidencial antes del 10 de enero de 2017, según los lapsos que señala la Constitución”, dijo Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV.

El Nacional

Añadió que en el próximo año se debe insistir en la denuncia internacional sobre la situación del país, con la presión política y económica ante organismos multilaterales, el trabajo parlamentario y las manifestaciones de calle. Destacó que la movilización organizada rindió sus frutos en el año que termina y fue un aspecto clave para la búsqueda del cambio de sistema: “Estamos seguros de que lo que tenemos es una dictadura y debe haber una ruta de calle clara”.

Iglesias agregó que deben reconstruirse las movilizaciones. Puntualizó que esta estrategia no es un capricho porque surge de la crisis que vive el país. “Protestar no es un delito ni es generar violencia como señala el gobierno. Hemos demostrado que las manifestaciones estudiantes no incurrieron en violencia. Estamos mejor organizados y preparados”, expresó.

El dirigente de la UCV señaló que en 2016 el movimiento estudiantil confluyó con organizaciones políticas, sindicales, empresariales y de la sociedad civil en la lucha por Venezuela. Indicó que el 9 de enero reanuda clases la mayoría de las universidades del país y que en la agenda que debatirán figuran las acciones de fechas emblemáticas como la del 23 de enero y el 12 de febrero.

Dijo que la Mesa de la Unidad Democrática perdió el norte y erró con el diálogo con decisiones equivocadas y sin una vocería única que hablara claro al país.

“No estuvo bien que los voceros de la MUD aparecieran junto con los del gobierno para anunciar los acuerdos logrados. Esto los hace responsable de su incumplimiento”. Sin embargo, cree que la alianza opositora se puede recuperar. Llamó a los dirigentes de la unidad a escuchar las recomendaciones de otros sectores del país.

Destacó que en este año el gobierno se mostró más represivo, se atrevió a suspender elecciones y a aumentar el número de presos políticos que, por primera vez, supera el centenar. Consideró improvisada la medida gubernamental de sacar los billetes de 100 de circulación y el que no se explicara al país las razones de la decisión. “Hemos estado en contacto con los dirigentes estudiantiles de las entidades donde hubo protestas por la medida monetaria y nos reportan que se ha generado angustia en la población, pérdida de ingreso para los comerciantes y la acción de bandas armadas y delictivas”, afirmó.