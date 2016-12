Publicado en: Opinión

“Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. La vida, en realidad, es una calle de sentido único” Agatha Christie

Sigo en esta segunda parte del baúl de los recuerdos y entono una canción llamada Poema, de los hermanos Arriagada. Es el cantar de un pajarito, que vive fuera de su nido… (https://www.youtube.com/watch?v=ZMCvbxtrqTk), como dije en la pasada entrega, así sean buenos o sean malos los recuerdos, sigamos adelante.

Por Robert Alvarado [email protected]

Sacó de este baúl, de lo queda de este 2016, aspirando que la Asamblea Nacional aplique algo que yo llamo y titulé: Asamblea Nacional 1, 2 y 3 MAN. Tiene un plan con tres procedimientos y cada letra es un paso para salir del régimen: Primero la remoción de los Magistrados express del TSJ. Segundo la incorporación a los diputados del estado Amazonas. Tercero la verdadera la nacionalidad de Nicolás Maduro. Ese plan no se ejecutó, se quedó en el papel, el poder legislativo no quiso o no pudo ejecutarlo… esperemos que en el año 2017 la asamblea se dé su puesto como parlamento.

Saco de este baúl una noticia de un gran abogado constitucionalista, Hermann Escarrá, publicada en el DiarioEl Nacional (http://www.el-nacional.com/politica/Hermann-Escarra-revocatorio-dentro-acaso_0_888511248.html), quien ante los medios de comunicación, específicamente expresó en VTV, “el canal de todos los venezolanos”, algo sobre el revocatorio, que si se realizaría en 20 años, si acaso, según opinión del abogado Hermann Escarrá, era porque no estaban dados los lapsos establecidos en la normal electoral. Lo dicho por Herman pareciera una comedia o una burla para nosotros los venezolanos que esperamos una solución a la crisis política que vive el país, pero este señor no sé qué le pasó, tuvo un cambio violento, mejor dicho, un cambio tasado en su vida. Su comportamiento se me parece al descrito por Rafael Garrido en aquella canción, El Jala Bolas (https://www.youtube.com/watch?v=meM2CzEsseU), pensando en el gordo Escarrá, la escucho y reproduzco un párrafo de la letra para delectar a mis lectores:

Yo si soy un jala bola, vergatario pa jalá,

Yo jalo bola a cada rato de tarde y de madruga,

En horas del desayuno y cuando voy a almorzá,

De encargao en una finca es que se me destaca,

Obrero que no se avispe rápido lo hago botá,

Cuando mi patrón me dice que no vaya a trabaja,

Le digo a mi jefe lindo usted me va a disculpa,

Pero yo para su finca no vine a culipandeá,

Hoy voy a trabajar doble y no me pienso acostá,

Déjeme meterle chisme o sus zapatos limpiá,

Y no me diga que no ni tampoco me de ná,

Solo es un jalaita que yo a usted le quiero echa… Me parece que la estuviera entonando y cantando el cuestionado jurista. Que todo lo que hizo en este 2016, fue por jala bo…

Busco más y saco de este baúl una exhortación que huce a los líderes de la oposición, titulada: Diálogo con hambre no dura, porque la gente en la calle dice: El hambre, a diferencia del diálogo, no espera, al contrario, urge (https://www.youtube.com/watch?v=9mbRcdenZ4c), de ahí la urgencia de llenar la barriga con algo que evite efectos perniciosos de los jugos gástricos, no tanto en la humanidad de quienes no tienen que comer en Venezuela sino en el tejido social que sirve de sustento a toda trama política, sea de izquierda o derecha, por lo cual no es aventurado afirmar que el hambre será el instrumento que remueva desde sus cimientos al chavismo, y tras de sí, al calamitoso madurismo. De tal manera, que si gobierno y oposición llegaran a sentarse a dialogar existiendo desabastecimiento, carestía de alimentos y medicinas, ese esfuerzo estará destinado al fracaso, como ya lo está, teniendo como mediadores a unos bichos de uña cuya actuación si ha servido de algo, es para mandar tras las rejas a un significativo número de activistas políticos de la oposición y enrarecer aún más nuestro ya turbio panorama político. En días pasados Chuo Torrealba dijo ante los medios comunicación que la MUD no irá el 13 de enero a la mesa dialogo. Creo que es lo mejor, ante un gobierno que amenaza con disolver la AN, con Fujimorazo, pues se ve en el espejo de Dilma Rousseff (https://www.youtube.com/watch?v=j-9HZYzvtZ8), a quien el parlamento brasileño sacó de la presidencia. Para no olvidar, ella fue quien le dio armas y equipos a su colega Maduro para que reprimieran a los jóvenes en el 2014 en Venezuela. Ahora bien, lo que estamos viendo es que allá si hay separación de poderes, de haber sido así en este país, desde hace tiempo hubiesen sacado al difunto fracasado y el presente fuese distinto, pero no se ejecutó nada, solo fue una intimidación, como titulé: No amenacé… Ejecuté la orden.

Sigo sacado de este baúl, algo de lectura, para estos días que restan del 2016, vuelvo a recomendar lo sugerido en mi artículo: Lean este libro, bueno, bueno… Ese libro refleja las violaciones de los derechos humanos a los venezolanos, especialmente a manos de Fiscales del Ministerio Público, jueces, policías, militares, delatores o patriotas cooperantes, diputados nacionales y regionales, concejales, empresarios cómplices del régimen, gobernadores, alcaldes, jefes e integrantes de los colectivos del PSUV, armados por el régimen y que actúan con apoyo militar, etc. Aborda especialmente las trasgresiones de quienes concibieron las tristemente famosas “Lista Tascón” y su versión mejorada “Lista Maisanta”, elaboradas por instrucciones del Comandante Supremo, con información suministrada por el CNE, creadas con el único fin de perseguir y cercenar los derechos humanos de millones de venezolanos que ejercieron un derecho constitucional: solicitar la realización de un referéndum revocatorio en el 2003 y que no admitiría parangón en la actual coyuntura del país. Complemento obligado de esa lectura es otro libro de igual significación: “Directorio de Violadores de Derechos Humanos en Venezuela” (http://es.slideshare.net/marioabateliottifalco/directorio-de-violadores-de-los-derechos-humanos-en-venezuela-tomo-i11-1).

Muchas polémicas y comidillas en la casa de estudios de los llanos occidentales. Un personaje llamado Cicerón me habla de la Unellez. Una universidad llena de muchos logros y virtudes, donde se han formado y se forman grandes hombres y mujeres, muchos de ellos ocupando posiciones de preeminencia nacional, mientras otros han copado la escena regional, así como insignes profesionales que han impulsado variadas iniciativas que van desde proyectos agroindustriales de gran envergadura hasta movimientos sociales procurando responder a las más hondas inquietudes del pueblo venezolano. Eso es una historia en constante devenir que ha enorgullecido y engrandecido al gentilicio nacional. En el escenario de la creciente pérdida de valores y la degradación institucional, hoy esa universidad está siendo cuestionada por los llamados concursos amañados así como por supuestas irregularidades administrativas, sin olvidar el peculado de uso o desviaciones en el usufructo de bienes muebles e inmuebles, tráfico de influencia en la designación del personal administrativo y obrero, hechos cuestionables revelados por fuentes dignas de todo crédito, a quienes llamaré Cicerón, personaje que catapultó al conductor del programa de opinión José Vicente Hoy, con públicas denuncias y TIPS, protegiendo sus fuentes utilizando ese nombre. Según Cicerón, desde hace 30 años, bajo supuestos injustificados el Ministro de Educación, Luís Fuenmayor Toro, calificó a la Universidad Ezequiel Zamora, Unellez, como centro clientelar del partido AD. Hoy, las realizaciones de concursos de oposición amañados en el marco de un proceso de intervención de 17 años dejan de ser presunciones para convertirse en una realidad que lleva a esta universidad hacia la destrucción definitiva de los valores democráticos de equidad, inclusión y justicia social. Ante la imposibilidad de ingresar a familiares, amigos y militantes del PSUV mediante procesos apegados a la Ley, se modificó el Reglamento del Personal Académico de la Unellez para barrer con ello todo rastro de exigencia de calidad y méritos profesionales, convirtiendo a la institución en una agencia de becas, empleo para familiares y afectos políticos, como lo describimos en varias entregas sobre la situación que se vive dentro de los diferentes vicerrectorados.

No es fácil sacar algo que la gente padece cada día con mayor intensidad, lo saco del baúl, titulado: Del shopping al bachaqueo. Escuchar a estos revolucionarios hablar de abastecimiento absoluto a lo largo y ancho del país lejos de ser una falacia es una canallada propia de quienes han hecho de sus bajos instintos el epicentro de sus acciones, ni buenas ni malas, pésimas, nefastas, como señores feudales piden para si todos los privilegios dificultándole al pueblo las más elementales condiciones para una adecuada calidad de vida, no tanto por motivaciones asociadas al ejercicio del gobierno, ideológicas, sino por hacer las veces de los peores ciegos, que no quieren ver ni reconocer la realidad que los circunda, con ese desfase nuestros gobernantes han generado fenómenos sociales impensables en otras épocas de nuestra vida republicana. En esos días de la publicación un aficionado tomó unas fotos en donde mostraban al gobernador Vielma Mora “de shopping”, un privilegio que solo los boliburgueses pueden darse, no todos, solo los más connotados en aquello de hacerse con los dineros públicos; hasta hace poco menos de un quinquenio cualquiera podía darse el lujo de irse de tiendas, para distraerse, cazar ofertas, cordializar, aparentar o presumir. Era común escuchar aquella expresión anglosajona “voy de shopping”, ir a las tiendas supuestamente a comprar en una búsqueda entre la oferta y la demanda de una variedad de productos, pero el comprador, la mayor de las veces compradora, solo buscaba distracción viendo las tiendas. No es fácil salir de esos recuerdos, hoy la inseguridad, la violencia, pero sobre todo la carestía y la pelazón a causa del dinero que no alcanza para nada hace imposible que nos dejemos llevar por el deleite de recorrer tienda tras tienda, si lo hacemos desperdiciaríamos tiempo valioso para encontrar los pocos productos alimenticios, de higiene o farmacéuticos que se consiguen en la calle, en lo cual ahora hay que invertir una considerable cantidad de tiempo de nuestras vidas, haciendo colas o recorriendo gran parte de nuestros pueblos y ciudades, y como la pureza de subsistir no podía conservarse al 100%, a un jodedor no se le pudo ocurrir algo mejor que dedicarse a bachaquear.

Recuerdos que me vienen a la mente de una persona extranjera, años atrás, que me dijo que ver a un venezolano infeliz era difícil. Nadie sabía si existía, porque su país era rico, no emigraban porque no tenían necesidades. Por eso saco del baúl algo que titulé: ¡Cómo decirte que no te vayas! Más de 3 millones de exiliados venezolanos, cifra en aumento vertiginoso, ponen de relieve la catástrofe económica de magnitud mayor existente en nuestro país, un desastre económico cuyo resultado más notorio es el deterioro de la calidad de vida del venezolano por el aumento desmedido de la inflación, la pérdida del valor adquisitivo y la volatilidad cambiaria, eso tan sólo en el ámbito económico, sin entrar en consideraciones sobre la inseguridad, violencia y la novísima licencia para matar otorgada a organismos de seguridad que dejan a su paso una estela de muerte y dolor, equiparando al narcoestado a una jauría sedienta de sangre imposible de saciar por la degradación de sus bajos instintos. Espero que algún día retornen al país esos venezolanos.

Como estamos en diciembre te canto ¡TRUMP! ¡TRUMP! ¿Quién es? Frase que llevó por título nuestra columna del memorable 11/11, evoca uno de los más populares aguinaldos venezolanos, Tum Tum (https://m.youtube.com/watch?v=iuvyi2eA4Lk), y encierra interrogantes, a lo largo y ancho del planeta, sobre ¿quién es en verdad @realDonaldTrump? ¿Cuáles son sus auténticas intenciones? Un personaje público como él, de quien tengo conocimiento desde niño, no debería generar tantas interrogantes, pero sí su salto a la política, más aún su contundente triunfo, anticipado con pasmosa exactitud por Jaime Bayle, el cual les será difícil asimilar a muchos en el coloso del norte, también aquí en Venezuela, donde más de un irresponsable compara su campaña electoral e incluso su personalidad a la del difunto. ¡Habrase visto! Un Señor a quien el ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez llama ¡Doctor!, mientras de Chávez insinuó que era un soberano hdp ignorante, eso es historia patria. ¿Quién en Donald Trump? Eso poco importa ahora que se erigió en Presidente de USA, contra todos los pronósticos en su contra, demostrando que en política no hay dogmas ni sumos pontífices infalibles, ni gurus poseedores de la verdad, eso es en las religiones; esas son pendejadas que echó por tierra Trump, en buena lid, con su propio peculio, con inteligencia y estrategia, no como Hugo Chávez, financiado y manipulado por fenecido Fidel Castro, y de paso chuleándose hasta a la propia Marisabel. O sea, hay una diferencia abismal entre uno y otro, como también entre los equipos de trabajo de ambos personajes; lo mejor es que Trump le ha dado vida a la imagen del difunto, pero sólo para recordarnos que el régimen que instauró correrá la misma suerte de Hilary, verse avasallado por la fuerza de la adversidad que desató con su falta de sentido de la realidad.

Sigo y saco, para finalizar, solo títulos de mis columnas que salieron este año 2016 que se nos va, tales como: Y más me dice Cicerón de la Unellez; il Magistrato, “Narco Juez” Electoral; Don Mike Corleone Marrone; ¿La salida es el Juicio Político?; Pobre Delcy… entre otros más y solo diré a todos mis lectores Feliz año 2017.

Nota: El día lunes 26 de diciembre del 2016 en horas de la tarde. Falleció mi hermana mayor Angelina Coromoto Alvarado en el Estado Lara. Solo diré que Dios la tenga en la gloria. Una gran mujer, madre, esposa y como profesional se destaco como Profesora de educación por durante varios años al magisterio. Hoy mi familia esta de lucho espero que Dios nos de la consolación y la apaciguamiento por la ida de mí hermana al descanso eterno…

