La esposa del concejal de San Cristóbal y preso político José Vicente García, María Alejandra Rivera, exigió en la Fiscalía General de la República que se de libertad inmediata al dirigente de Voluntad Popular y se inicie una investigación en contra del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) por mantener una privativa ilegal de libertad. Recordemos que hace 8 días los tribunales emitieron una sentencia en la que se ordenaba que se libere al dirigente progresista.

“Esta boleta que tengo en mano es una orden judicial que dictamina la libertad inmediata de mi esposo, una sentencia que hasta el momento el Sebin no ha acatado. Esto no hace otra cosa que demostrar que estamos frente a una dictadura, pero nosotros pedimos que cumplan con la ley y acaten esta boleta de excarcelación. En caso contrario no entendemos cómo funcionan los poderes públicos, porque no puede ser que González López y el Sebin estén por encima de los tribunales. Pedimos al Ministerio Público que acuda con la boleta de excarcelación certificada a la sede del SEBIN y que este acate la orden del tribunal, para que José Vicente no tenga que pasar otra navidad sin su familia, sin poder ver a sus hijos”.

El abogado del concejal José Vicente García, Rubén Alberto Gómez, aseguró que se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del SEBIN por privación ilegítima, para lograr así la libertad inmediata del dirigente de la tolda naranja y que se determine quienes son los responsables del hecho. “Hemos presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público y la Dirección de Derechos Fundamentales para que hagan respetar el artículo 44 de la Constitución, que establece que ninguna persona puede continuar privada de su libertad luego de que sea expedida una boleta como esta. Introducimos esta denuncia para que se determine a los responsables de esta privación ilegítima de libertad y se haga justicia”.

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad de San Cristóbal y esposa del dirigente de Voluntad Popular y preso político Daniel Ceballos, Patricia de Ceballos, exigió al responsable de la Vicepresidencia y por tanto del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Aristóbulo Istúriz, que se haga responsable de la situación y ordene al SEBIN la liberación inmediata de José Vicente García.

“Estamos frente a lo que fue un secuestro desde el primer momento, porque dos funcionarios del SEBIN lo sacaron de su carro y se lo llevaron. Lo afirmado por los testigos demuestra que le sembraron la evidencia en su vehículo y que estamos ante una mentira más del mitómano del Táchira, el gobernador José Gregorio Vielma Mora. El Ministerio Público determinó que no había elementos suficientes para mantener la privativa de libertad y ahora el 20 de diciembre determina un Tribunal de Control que José Vicente García debe estar en libertad. Tengan en mente esta fecha, desde el 20 de diciembre nuestro concejal debería estar con su familia y ejerciendo sus funciones como concejal electo. El Vicepresidente es el responsable del Servicio Bolivariano de Inteligencia, por eso Aristóbulo Istúriz debe responder ante esta nueva arbitrariedad del régimen y ordenar que cese del desacato del SEBIN”.