Publicado en: Opinión

Dic 30, 2016 1:19 pm

Hace un año estábamos llenos de esperanzas, de muchos sueños, de anhelos de un mejor futuro, creíamos que las navidades ese año estaban siendo duras, pero estábamos llenos de fuerzas porque todo iba a cambiar, pero lo que no sabíamos es que las siguientes serian peores y asíes como llegamos a donde estamos hoy, un país inmerso en la miseria, en la tristeza y sobre todo en la desesperanza, en la incertidumbre, sin visión de un posible plan para mejorar nuestra calidad de vida, más bien sintiendo que aquí las oportunidades de futuro se extinguieron.

Pero, ¿Por qué llegamos aquí? ¿Por qué no fue el año que tanto deseamos? Pues la respuesta es porque seguimos haciendo las cosas igual. Quierodejar claro, que yo no soy una crítica de la MUD, ni de aquellos que solo escriben en las redes, no, yo todos los días estoy en la calle luchando por la libertad, por el cambio, desde lo político y desde lo social, pero las cosas debemos comenzar a decirlas desde adentro porque como se los dije antes si seguimos haciendo las cosas igual nunca obtendremos resultados distintos.

La MUD debe reformarse, no acabarse, debemos entender que debe ampliarse, debe integrarse a otros sectores de la sociedad, pero factores electos por la gente, por los gremios, por los militantes de los partidos, si queremos recuperar el derecho al voto que tenemos los venezolanos, debemos comenzar por dar el ejemplo en la alternativa democrática y no solo exigírselo al régimen.

Otra cosa importante es que muchos deben aceptar que lamentablemente las dictaduras no salen del poder por métodos convencionales, debes romper las rutas conservadoras para salirte del sistema, vamos a tener que hacer cosas que no tienen planes pre escritos, por lo menos no en Venezuela y eso para por entender la lucha no violenta de verdad, y saber que debemos subirle los costos a las decisiones del gobierno, poner nosotros la agenda y no simplemente reaccionar a la de ellos.

La MUD debe convertirse no solo en oposición, debe convertirse en una alternativa real, darle paso, empoderar y formar nuevos liderazgos con visión innovadora, con capacidad para atreverse a salirse del estatus quo.

¡Venezuela! llego el momento de hacer contraloría no solo de quejarnos y criticar al gobierno, sino también presionar a nuestros dirigentes para que hagan las cosas distintas, yo no pierdo la esperanza porque cada vez que recorro el país conozco muchos másjóvenes de mi generación que no se han dado cuenta el poder tan grande que tienen para cambiar las cosas, el problema es que seguimos esperando a que otros sean los lideres para nosotros ser parte de quienes aportamos a ese cambio, pero yo hoy estoy más convencida que nunca que eso es un error, porque podemos hacer mucho más de lo que hacemos hoy.

Y a ti hermano venezolano que eres ajeno a la realidad de los partidos, de la MUD, de la lucha política, te digo toma por tus manos el cambio, toma por tus manos tu futuro, no te lamentes mañana cuando ya no haya nadie junto a quien luchar, sino que voltees y te veas solo, porque todos los demás se fueron, se rindieron o simplemente no fueron suficientes para lograr la victoria. Como muy bien dice mi hermano Leopoldo López, un hombre visionario, que en el 2014 nunca se equivocó, pero que no pudo solo contra el estatus quo: Cundo la desesperanza gana la batalla, el objetivo de la dictadura ha sido logrado, no se cansen, no pierdan la fuerza y la fe, que si juntos pasamos de la indignación a la acción, podremos lograrlo más pronto de lo que imaginamos.

Ana Karina García