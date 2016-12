Publicado en: Actualidad, Nacionales

“La responsabilidad del gobierno, el mismo en casi veinte años, en todo este desastre, está complementada por los errores de los sectores de la oposición que, por ejemplo, debieron permitir el reemplazo efectivo y oportuno de todos los rectores del CNE, en lugar de quejarse ahora como viejas plañideras que desesperan por un mago y una chistera para calmarse”, advirtió el diputado Luis Barragán (Vente Venezuela).

“Al principio, generoso y promisor, concluye el año con la agudización de una crisis humanitaria tan injusta, reforzada por la criminal conducta del régimen. Como sostuvimos en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional que debatió sobre la responsabilidad política de Nicolás Maduro, constitucionalmente destituible, nos encontramos en medio de una guerra civil no declarada, la cual ha impulsado para sostenerse en el poder a cualquier precio. Basta con apreciar las tasas anuales de muertes violentas y prematuras, la escasez e inexistencia de los alimentos básicos y los medicamentos indispensables, la masiva e involuntaria migración, e, incluso, la desaparición de los más tradicionales medios impresos, como ensayarán la regulación de los redes sociales, que apunta a una profundización de la censura y del bloqueo informativo. Y, confirmándonos en el Estado Cuartel para la realización delictiva del socialismo rentístico, Miraflores anuncia la adquisición de nuevas armas rusas y chinas, confiscándole las divisas a los venezolanos hoy condenados a sobrevivir, cuyas negociaciones tienen una poseen una radical opacidad de acuerdo a los estándares internacionales, además de validar una presunción generalizada sobre el lavado de capitales ilícitos que está detrás de la consabida manipulación de los billetes de cien bolívares”.

Prosiguió el coordinador de la fracción parlamentaria de Vente Venezuela: “La obvia responsabilidad del régimen en todo este desastre, es necesario decirlo, ha sido complementada por los errores de los sectores de la oposición que, por ejemplo, concurrieron al diálogo incondicional, ojalá no deliberados, aunque es legítima la sospecha de complicidad. Un balance político de 2016, inexorablemente apunta a esos errores que son propios del diseño ventajista de una mesa de la unidad que no la caracteriza – precisamente – una práctica democrática que se corresponda con la prédica. Por ello, además del coraje en el que ha insistido María Corina Machado, urge la restructuración, la ampliación y el relanzamiento de una unidad que sea eficaz y convincente, comprometiendo a todos los sectores políticos y sociales bajo las banderas de una transición democrática que no espera. Preparémonos para gobernar, desde una plataforma legítima, representativa y participada, capaz de sostener esa transición sobre un mejor talento político que sólo lo concede la recta consciencia, la honestidad del proceder y la transparencia de ideas y convicciones. No debemos improvisar más, sujetos a caprichos y ocurrencias que fácilmente se amarran a oscuros intereses”.

Finalmente, señaló el diputado Barragán: “Mayor angustia tiene Nicolás Maduro con su constitucional destitución que los parlamentarios con una inconstitucional disolución, a pesar de los nervios que algunos colegas deslizan en los medios. Sabiéndonos portadores de la verdad de un pueblo que no pierde la esperanza, vamos a empinarnos en 2017 en nuestras luchas cívicas, siendo el único camino para la salvación de la vida que es innegociable”.