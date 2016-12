Publicado en: Actualidad, Nacionales

Dic 30, 2016 3:09 pm

Este viernes, durante una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, habló sobre la situación económica venezolana y calificó el 2016 como “el año del robo” para los venezolanos, luego de que el Gobierno nacional se “pasara de la raya”, al impedir el derecho al voto de los venezolanos por medio del Referéndum Revocatorio.

Nota de prensa

“Los venezolanos debemos iniciar el año 2017 defendiendo La Constitución y buscando una solución para la situación del país. Está en nosotros poder lograr el cambio, más que nunca debemos luchar para lograr lo que queremos. Vamos a ver si ellos (gobierno) pueden más que el 80% del país. Los venezolanos no deben esperar que la MUD les diga lo que tienen que hacer. No se trata que un partido o una persona luche, necesitamos la lucha de todos los venezolanos, de quienes más sufren, de los más afectados. La crisis de Venezuela es peor cada 24 horas. Con Maduro nada va cambiar, continuará la inflación y la escasez”.

Acompañado del diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, Capriles dijo que el Ejecutivo nacional no ha ofrecido soluciones ni al problema inflacionario ni al problema de la escasez, los cuales suelen atribuir a supuestas guerras no convencionales. “Estas han sido las navidades más apagadas desde todo punto de vista. No es solo la crisis económica y social, sino que también Venezuela cierra el 2016 como el año más violento. Según proyección del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) cerrará el año con 28.479 asesinatos, lo que representa otro fracaso de las políticas en materia de seguridad del gobierno de Maduro”.

Capriles denunció que, aunque se prorrogó el uso del billete de Bs. 100, los venezolanos siguen viviendo preocupados, porque al día de hoy no pueden disponer normalmente del dinero el efectivo. “El billete de 100 bolívares es el más rechazado en Venezuela, nadie lo quiere tener por miedo que en cualquier momento digan que no circulará más. El 20 de enero también es insuficiente porque quedan 16 días hábiles y no es suficiente para calibrar los cajeros automáticos, lo correcto es tener todos los billetes. la prórroga debería extenderse hasta que entre en circulación el nuevo cono monetario. En ningún país se le pone fecha de vencimiento al billete, simplemente sale de circulación”.

En este sentido, José Guerra, indicó que en 2016 el salario cayó 20% en términos de poder adquisitivo. “Más de 1000% de inflación en alimentos, tenemos que declararle la guerra al hambre todos”.

Detalló además que 2000% de inflación sería inadmisible para un ser humano. “Si no se cambia de modelo político en el país, el 2017 podría ser igual o peor que el 2016. Apuesto que la tasa de cambio de 10 bolívares por dólar morirá el primer trimestre del año. Nicolás Maduro no tiene nociones de cómo manejar un país moderno”.

Por último, Capriles reiteró que el bachaqueo es consecuencia de la destrucción de la producción en Venezuela y señaló Maduro como “el mayor bachaquero del país”.