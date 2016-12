Publicado en: Actualidad, Economía, Regionales

Dic 30, 2016

Para muchos contar los últimos 12 segundos del año con un deseo y una uva es de buen augurio para los 365 días venideros. Este fin de año el escenario cambio drásticamente para muchos zulianos, pues el tradicional ritual se tambalea por la crisis económica que atraviesa el país. Así lo reseña laverdad.com

Por Mariela Nava

La mayoría de las familias marabinas acostumbraba colocar sobre la mesa, el 31 de diciembre, un frondoso racimo de uvas importadas o criollas para contar sus deseos. Carmen Pernalete era una de ellas, dice que este año solo cenarán porque las uvas están incomprables.

La Verdad realizó un recorrido por los diferentes mercados de la ciudad, donde el precio de la exótica fruta dulce varía según su origen. La uva criolla esta entre dos mil y cuatro mil bolívares el kilogramo. Mientras que la importada no se ve. Sugey Fuenmayor, vendedora de frutas, asegura que no es negocio vender uvas este año, porque no da ganancia.

La caja de cinco kilogramos de uva importada cuesta 12 mil bolívares, mientras que la uva verde puede llevarla en Bs. dos mil el kilo. Mercamara y el mercado Santa Rosalía son los lugares donde más se consigue la fruta. Sin embargo, también hay como Argenis Camacho, quien esperará hasta la tarde de hoy para aprovechar los remates de la fruta. Otra tradición más que perdemos por la situación del país, lamentó el transeúnte.