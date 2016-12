Publicado en: Actualidad, Regionales

Dic 30, 2016 7:15 pm

“El gobierno intenta hacer globos de ensayo utilizando a dirigentes del PPT para que pongan en la calle el tema de la postergación de las elecciones regionales y desde ya les decimos que los jóvenes no nos vamos a calar otra violación a la Constitución”, afirmó el coordinador juvenil de LCR-Caroní.

Nota de prensa

Las declaraciones de voceros del partido Patria Para Todos (PPT), integrante del oficialista Polo Patriótico, encontró respuesta en Guayana, cuando el joven Manuel González, coordinador juvenil de La Causa R en el municipio Caroní, manifestó que “al gobierno se le ven las costuras de pretender otro aplazamiento de las elecciones regionales para seguir dejando en el poder a los gobernadores del PSUV y evitar una aplastante derrota en los comicios que constitucionalmente debieron celebrarse el pasado 4 de diciembre”.

Juegan con candela

“El gobierno está jugando con candela, subestiman al pueblo creyendo que nos pueden meter otro strike y desde ya les decimos que no nos la vamos a calar. Ese absurdo que hoy alegan los cambureros del Polo Patriótico, de que por culpa del desabastecimiento no debe haber elecciones regionales, todo el país lo rechaza, hasta las mismas bases chavistas están en contra de esa loca propuesta inventada para no contarse y evitar una aplastante derrota, máxime cuando todo el mundo sabe que el desabastecimiento es culpa del gobierno inepto de Maduro y la cúpula pesuvista y sus aliados que le acompañan”.

Ahora rehúyen a elecciones

González señaló el carácter “antidemocrático” de este gobierno “que ahora rehúye de cuanto proceso electoral se intente convocar”.

“Cómo ha cambiado esta historia. Antes de ufanaban de que ganaban no sé cuántas elecciones y ahora rehúyen hasta de las de condominios y reinados de carnaval. Eso tiene desconcertada a la base chavista que ya no haya cómo explicar en la calle tal actitud contraria a la que siempre mantuvo Hugo Chávez hacia los procesos electorales y que ahora tienen que pasar la vergüenza de tener a un líder al que no quieren y que encima se esconde junto a sus gobernadores detrás de las faldas de las rectoras del Consejo Nacional Electoral para mantenerse en el poder”

En Bolívar ya nadie aguanta a Rangel Gómez



-El caso del estado Bolívar – concluyó el joven González – es dramático, aquí incluso el pueblo, mediante un juicio ciudadano, celebrado el pasado 15 de diciembre en Ciudad Bolívar, declaró culpable del desastre en el estado Bolívar al gobernador del estado, Francisco Rangel Gómez. Ese no tiene dolientes. A Rangel no lo quieren ni las propias bases chavistas. De manera que sería un acto de provocación pretender seguir alargándole el periodo de desgracia a este pueblo que clama por un cambio para que un líder como Andrés Velásquez retome las riendas del estado y comencemos la tan anhelada reconstrucción que permita que Guayana vuelva a ser grande otra vez.