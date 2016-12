Publicado en: Actualidad, Nacionales

Dic 30, 2016 10:50 am

Caraqueños de distintas zonas de la ciudad manifestaron su rechazo contundente al enterarse que la Alcaldía de Libertador gastará una cuantiosa suma de dinero que llega a Bs 1380.372.710 para realización de un gran concierto de fin de año en la Plaza Bolívar, la colocación de adornos navideños y festejos en las distintas parroquias, todo esto contrastado con la fuerte crisis económica que afecta al país la cual dejo al ciudadano hasta sin las tradicionales hallacas. Asimismo expresaron que con estas acciones Jorge Rodríguez se burla en la cara de un pueblo que muere de hambre.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, calificó como un exabrupto que Jorge Rodríguez haya solicitado un crédito adicional millonario de Bs 661.237.041 al Concejo Municipal de Libertador para organizar un concierto de fin de año con participación incluso de artistas internacionales, olvidando la fuerte crisis económica que vive Venezuela. “Esto es una burla monumental a los caraqueños, donde millones ni siquiera pudimos preparar hallacas al no conseguir los productos y estar muy caros. El alcalde junto a Nicolás Maduro nos robaron la navidad”, dijo.

Rojas detalló que también se aprobaron Bs 269.135.668 para la colocación de adornos de navidad en toda la ciudad, algo que no se ha visualizado en las calles de Caracas que presentan una cara triste, desolada y llena de oscuridad. “Pueden recorrer parroquias como Candelaria, San Bernardino o Altagracia donde no hay ni una luz decorativa en los postes, este dinero no fue invertido y exigimos saber dónde fueron a parar estos millones de Bolívares. Caraqueños tienen que rebuscarse en la basura mientras el alcalde Jorge Rodríguez se la pasa en el diván y derrochando nuestros recursos”.

El vocero de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria señaló que no es de revolucionarios hacer una rumba cuando miles no tienen nada que comer en la cena de navidad y fin de año, esto es reírse del sufrimiento de un pueblo. “Están han sido unas navidades tristes donde el 24 y el 31 lo recibimos en una cola kilométrica para comprar un poco de pan, y las hallacas o pan de jamón se convirtieron en inalcanzables para el salario de un trabajador, inclusive siendo profesional”.

Exigió a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional abra una investigación contra Jorge Rodríguez por hechos de corrupción, y que este le rinda cuentas a los caraqueños sobre su pésima gestión que tiene a Caracas sumergida en hambre, inseguridad y basura. “él ha sido el peor alcalde que ha tenido el municipio Libertador, ya que es ejemplo de desidia, abandono, corrupción y solo dedicarse a truncar el derecho de los ciudadanos a votar”, aseguró.

“Este millonario presupuesto debe ser destinado a cosas más importante”

Por su parte José Gregorio Ochoa, presidente de la Fundación para la Defensa de Antimano, reveló que el Consejo de Libertador le aprobó a la alcaldía Bs 450.000.000 para realizar eventos recreativos navideños en toda la ciudad, algo que en su opinión no se ha visto materializado en hechos. “En nuestra parroquia el 21D montaron una tarima, la cual se convirtió en una fiesta privada del PSUV con presencia de concejales y diputados donde ni media cuadra llenaron. Estos recursos podrían ser usados para cosas más importantes como seria dotar de insumos a la Maternidad del Algodonal que cerró este año por falta de plata”.

Recordó que el año 2017 en teoría es electoral y esperemos traiga un alcalde nuevo, que sea caraqueño y le duela la ciudad, no como ha ocurrido en estos 8 años de Jorge Rodríguez y los anteriores de Freddy Bernal. “Han utilizado a Libertador como la caja chica del PSUV, solo para financiar el partido y se han olvidado del ciudadano. Tenemos que empezar por recuperar los símbolos municipales como es el león sustituido por un logo que no representa nuestra historia”, concluyó.