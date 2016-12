Publicado en: Actualidad, Nacionales

Dic 30, 2016

Abundancia, paz, felicidad y un país mejor, donde entre otras cosas no existan colas, son los deseos expresados por la mayoría de las personas encuestadas por prensa Unidad Venezuela en las calles caraqueñas.

Nilda Ramírez, aseguró que aspira que de ahora en adelante el país sea el mejor que puedan tener los venezolanos. Considera que Venezuela es bella y que es un país lleno de riqueza, por lo que se podría hacer lo que se quiera. “Con esta situación que nos ha agarrado, porque no es cuestión del destino sino de la gente que nos ha puesto en esto por querer tener un poder, hasta ahorita no hemos podido lograr lo que en verdad deberíamos de tener. Ellos se vuelven locos queriendo tener lo que no pueden… si fuera que ellos que se lo ganaran de buena fe, pero no, siempre se lo ganan de mala fe… el mal que le han hecho a todos los venezolanos por querer tener ellos un poder, eso no puede ser”, dijo.

El año 2016, a su juicio, no fue bueno, pero espera que el próximo traiga felicidad a todos los venezolanos.

Por su parte, Leocadio García Delgado enfatizó que su deseo es “salir de esta pesadilla”. Y desea eso, según explicó, para que el pueblo común pueda comer como lo hacen “los altos del gobierno y no tengamos que hacer cola de madrugada arriesgando nuestras vidas para comprar un kilo de harina de maíz que vale casi tres mil bolívares. Esos son los deseos que yo quiero”.

“No le deseo nada bueno al gobierno… Una pesadilla es un trauma malo que pasa el ser humano. Esto es un trauma… nosotros somos de la tercera edad y tenemos que salir a las tres de la mañana de la casa para comprar”, agregó.

Insistió en que su mayor deseo es que caiga el malestar existente y el anarquismo.

Paz y unión, esos fueron los deseos para 2017 de María Paolín, quien también añadió que espera que quienes están en el gobierno renuncien “para que haya una mejor vida para todos nosotros aquí en el país”.

Al referirse al año que se va, dijo que ha sido malo totalmente. “No salimos de una cola, todo el tiempo la gente se está muriendo de hambre. Ha sido crítico… Voy a desear mucho para que todos de verdad tengamos un mejor país, porque eso es lo que merecemos como el que teníamos antes por lo menos”, concluyó.

Mientras que José Durán espera que en 2017 exista prosperidad, paz, abundancia y comida “para no seguir haciendo esta cola que venimos haciendo todos los días y sin poder conseguir nada”.

Además manifestó otro deseo: “que el presidente Nicolás Maduro tome una precaución y reaccione ante el hambre que tiene todo el país”.

Nella Di Loretto, quien en 1958 vino de Italia para radicarse en Venezuela, aseguró que desea todo lo mejor para la gente, “y para el gobierno que se vaya para el carrizo, porque no sirve”.

Contó que ha rebajado 15 kilos por la falta de comida. “Deseo todo lo bonito yo quiero mucho a Venezuela, pero los del gobierno no la quieren”, destacó Di Loretto, quien agregó que nunca con los otros gobiernos había vivido una crisis como la actual.

Carlos Eduardo García, también manifestó sus esperanzas para que en 2017 haya paz y todos los venezolanos trabajen unidos por el país. “Esa es la solución”, afirmó.