Publicado en: Actualidad, Nacionales

Dic 31, 2016 11:09 am

A pocas horas de finalizar el 2016, la Alcaldesa Metropolitana Encargada, Helen Fernández, realizó un balance positivo de la acción de su despacho en beneficio de los caraqueños, pues, asegura, ha sido ya ganancia sobrevivir a la crisis y, aún así, responder con gestión a los habitantes de la ciudad.

“La Alcaldía Metropolitana culmina el año 2016 cumpliendo con otro gran desafío. Una institución perseguida hostigada y vulnerada en sus derechos que reafirmó con trabajo y resistencia que, para sacar a Venezuela de la crisis donde está sumergida, solo necesitamos de Unidad y voluntad política para hacerlo”, manifestó.

A través de los programas y proyectos de la Alcaldía Metropolitana en 2016 cientos de caraqueños han constatado que si hay gestiones públicas que dan respuesta a sus necesidades.

“Desde la Alcaldía Metropolitana cumplimos con los habitantes de la ciudad de Caracas, siguiendo los lineamientos de nuestro Plan Estratégico Caracas 2020 y continuando con la línea de servicio público que ya había trazado en esta institución Antonio Ledezma. Durante el 2016, no hubo día que no permaneciéramos del lado de la gente, con nuestros operativos de Agua Para la Vida, la recuperación de espacios públicos, la reparación de canchas deportivas y parques infantiles, limpieza de quebradas, comunidades y formación ciudadana en materia ambiental. Hemos apoyado a los emprendedores caraqueños para que, frente a la crisis, logren sacar adelante a sus familias con esfuerzo propio y poniendo en práctica los conocimientos que podemos darles en diferentes oficios. Las mujeres han sido las más beneficiadas con estos talleres, pues nos hemos enfocado en tender la mano a aquellas guerreras que son víctimas de la violencia intrafamiliar, no sólo para que se independicen en lo económico, sino brindándoles asesoría legal y apoyo psicológico”, resumió la Alcaldesa Encargada.

El compromiso con los trabajadores del ayuntamiento tampoco quedó de lado. Sorteando toda clase de acciones para enfrentar la asfixia económica de la Alcaldía Metropolitana, para el último día del año Helen Fernández dice: Cumplimos!!!

“Honramos todos los compromisos dirigidos a la seguridad social de nuestros trabajadores, logramos la nivelación del salario mínimo y bono de alimentación a la fecha, nuestros obreros y empleados metropolitanos alcanzaron los ajustes a un nuevo tabulador, solventamos todo lo que por Ley les corresponde, según Contrato Colectivo, y nuestros trabajadores cuentan con sus prestaciones colocadas en un Fideicomiso Laboral”, precisó.

Sigue la lucha junto al ciudadano

Para la Alcaldesa Metropolitana Encargada no basta con que una gestión procure servicios públicos y proyectos para los ciudadanos; debe acompañarlos la lucha por la verdadera democracia, por eso en el 2016 los venezolanos no se rindieron.

“La ciudadanía está clara, lo demostró en las múltiples manifestaciones pacíficas ocurridas durante este año exigiendo el Referéndum Revocatorio como la salida democrática al caos político, económico y social en que está hundida Venezuela”, precisó, al tiempo que destacó la labor que ha acompañado fuera de nuestras fronteras por el rescate de los Derechos Humanos en nuestro país.

“A nivel internacional subscribimos múltiples acuerdos que impulsan el respeto a los Derechos Humanos, la democracia y el desarrollo sostenible de las ciudades, alineándonos con el mundo hacia el fortalecimiento de los gobiernos locales y la descentralización; todo esto con nuestra participación en Hábitat III , el C40 , Metrópolis , UCCI, Cities For Life y tantos otros encuentros en los que promovimos una mejor Caracas, pero también una Venezuela en la que se respeten los derechos ciudadanos”, enfatizó.

Fernández finalizó haciendo votos para que el 2017 sea el año de la libertad para el Alcalde Ledezma, al igual que todos los presos políticos y alcanzar el cambio político.

“Los caraqueños, Venezuela entera y las múltiples expresiones y demostraciones de la comunidad Internacional no han dejado de expresarle a Nicolás Maduro la necesidad de liberar de la injusta prisión a la que está siendo sometido el Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, desde hace 22 meses y demás presos políticos; nos queda pendiente esa cuenta por cobrar. Finalizando el año seguimos exigiendo que se imponga la justicia para poder alcanzar la paz y se abran los caminos seguros al urgente cambio de gobierno que los venezolanos reclamamos para con él avanzar hacia una Ciudad Para la Vida”, sentenció.

Nota de prensa.