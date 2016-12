Publicado en: Opinión

Dic 31, 2016 4:07 pm

Para los venezolanos que conforman al sector opositor al gobierno chavomadurista, la principal traba para que se den los cambios que permitan la restitución de la institucionalidad democrática y con ella la estabilidad económica y social del país, la constituye el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); mientras que para los oficialistas, el obstáculo está representado por la Asamblea Nacional. Y así ha transcurrido todo el año en esta especie de juego trancado, como designamos en el popular juego de dominó situaciones similares a la descrita.

Por Juan José Moreno [email protected]

Como resultado de esta tranca institucional, la crisis general que viene afectando a la población desde la instauración del actual régimen se acentúa cada día más y con mayor velocidad desde la asunción al ”trono de Miraflores” del presidente Maduro, señalado por los entendidos en materia económica, política y social, como el jefe de Estado más incapaz que haya tenido Venezuela durante toda su vida republicana.

Frente a ella no han funcionado los mecanismos que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para reglamentar los diferentes aspectos relacionados con el funcionamiento de los distintos organismos y poderes del Estado, ni aquellos que pudieran permitir resolver la confrontación entre ellos. Tampoco han funcionado los mecanismos diplomáticos que en el ámbito internacional están llamados a acudir en defensa de los pueblos ante realidades tan dramáticas como la que viven hoy los venezolanos; de hecho, ni de la aplicación de la fulana “Carta Democrática de la OEA” se escucha hablar hoy. Y ni qué decir del desprestigiado diálogo, que solo ha permitido al régimen usarlo por los muy activos personajes del régimen para desmontar las tácticas de la lucha opositora, así como para burlarse de la inmensa mayoría de la población dispuesta a transitar todas las vías democráticas que le ofrece su Carta Magna, entre ellas su derecho a elegir y revocar gobernantes; y, de paso, ha servido también para que Maduro y su gente haya incurrido en la más descarada burla contra el propio Vaticano que, pese a sus buenas intenciones, no ha tenido la contundencia de acción que de esa sagrada institución se esperaba.

Pero, a estas alturas del “juego”, de una cosa está perfectamente clara la población venezolana, y es que ante toda esta enmarañada circunstancia, la única opción posible es que el pueblo se exprese; que sea el auténtico soberano quien elija el camino a transitar en tal difícil trance. Pues no es posible continuar con un poder de justicia ilegalmente constituido, ylo cual no es nada difícil de comprobar; ni con una Asamblea a la que no se le reconocen sus ejecutorias y se le impide cumplir con una de sus tareas fundamentales, como lo es el control del gasto público y de las instituciones que forman parte del Ejecutivo nacional.

Por eso la “jugada” en esta mesa, no puede ser otra que insistir en la necesidad de legitimar la conformación del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la elección de nuevos magistrados que cumplan con los requisitos exigidos para tan importante cargo y, si de ceder por parte de la oposición se tratara, repetir las elecciones parlamentarias. A partir de los resultados de ese pretendido proceso, sería posible designar por parte de la Asamblea, además de los nuevos magistrados al TSJ, los miembros del Consejo Nacional Electoral, y replantear la celebración de elecciones para designar gobernadores de estados, y reiniciar con nuevos elementos el postergado juicio al Presidente de la República por abandono de las obligaciones inherentes a su cargo.

Lo contrario sería continuar en el que se inicia y en todos los años por venir, el fatídico juego impuesto por el régimen que solo ha conducido al progresivo empobrecimiento de la población y a la ruina del Estado. Y eso no es lo que queremos para este año que se inicia y por todos los que nos corresponda vivir. Con este mensaje, mi abrazo solidario a todos quienes han seguido este año nuestras palabras con las que pretendemos contribuir a brindar una luz en este oscuro túnel por el que venimos transitando. Feliz y próspero 2017.

@JJMorenoA