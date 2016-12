Dic 31, 2016 4:44 pm

Los tripulantes de la Estación Espacial Internacional (ESA) participan del primer mannequin challenge realizado fuera de la Tierra, en la ingravidez del complejo orbital, reseña Euro News.

Un video distribuido por twiter muestra a cinco de los seis miembros de la tripulación, que permanecen estáticos en diversas posiciones de uno de los módulos de la estación, mientras el sexto no aparece en pantalla porque está grabando la escena con una cámara.

Before the end of 2016 the #MannequinChallenge made it all the way up to the space station! Thanks for taking it to new heights @Thom_Astro. pic.twitter.com/7wZvtebR8w

— Intl. Space Station (@Space_Station) 31 de diciembre de 2016