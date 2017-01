Publicado en: Actualidad, Regionales

Ene 1, 2017 1:00 pm

El 2016 termina “con más penas que gloria” en el sector educativo. Los educadores zulianos definen el año que está a punto de terminar como “negativo”, debido a los múltiples problemas existentes, tanto a nivel nacional como regional, reseña La Verdad.

Rafael Rincón, coordinador de la Coalición Sindical del Magisterio del Zulia, dio el balance en la materia. “Podemos mencionar una infraestructura escolar que se encuentra en más de un 70 por ciento en condiciones no aptas para el proceso de enseñanza, incumpliendo la cláusula 19 de la Convención Colectiva Nacional. Los planteles carecen de insumos, no hay pupitres, no hay ventiladores, no hay filtros y no funcionan los servicios públicos”.