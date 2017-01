Ene 1, 2017 3:08 pm

Un problema de embarque del sector “F” del aeropuerto internacional de Tampa, Florida obligó a las autoridades a evacuar el aeropuerto.

En este sentido reportaron que el inconveniente ya ha sido resuelto y la atención a los pasajeros y vuelos se reanudarán pronto, así lo informaron a través de su cuenta oficial de twitter.

Airside F has been evacuated. Follow @FlyTPA for official updates.

Tampa International Airport is still operating but Airside F remains closed. Check with your airline for flight status.

— Tampa Intl Airport (@FlyTPA) 1 de enero de 2017