Ene 1, 2017

La postemporada 2016-2017 del béisbol profesional venezolano inicia este lunes marcada por la ausencia de los equipos de mayor popularidad, Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas, y una baja asistencia de público a los estadios, reseñó AFP.

Cardenales de Lara recibirán a los Bravos de Margarita, Caribes de Anzoátegui a los Tiburones de La Guaira y Águilas del Zulia a los Tigres de Aragua, en tres series de enfrentamientos directos definidas por la ubicación de los conjuntos en la tabla de posiciones acumulada (primero vs sexto, segundo vs quinto y tercero vs cuarto).

La ausencia de Leones y su archirrival, Navegantes -los mayores ganadores de títulos en el torneo venezolano con 20 y 12, respectivamente- solo había ocurrido una vez en la zafra 2007-2008. Esto supone un fuerte golpe para el atractivo de los playoffs que, sin embrago, contará con la presencia de varios de los jugadores de ambos equipos, elegidos como refuerzos por los seis que clasificaron.

Además, podría intensificar las bajas cifras que se reportaron en recaudación de taquilla durante la ronda regular –cerca del 50% menos que la zafra anterior, según cifras de los clubes- producidas por la severa crisis económica e inseguridad que afecta al país petrolero.

Favoritos y sorpresas

Cardenales es el principal candidato al título, tras culminar en el primer lugar logrando su boleto una semana antes del cierre de la fase previa, apoyado en el poder ofensivo de Jesús Montero, quien bateó para .338, del cubano Rangel Ravelo y el brasileño Paulo Orlando.

Con suficiente músculo al bate, los larenses optaron por nutrir su cuerpo de lanzadores para blindarse sumando al cerrador cubano Hassan Pena de Magallanes -líder en salvados con 16-, Juan Carlos Gutiérrez y Franklin Morales de Leones.

En su serie ante Bravos, sexto clasificado, deberán dominar a la recién adquirida toletería de los eliminados capitalinos formada por Jesús Aguilar, el cubano Félix Pérez y el dominicano César Puello. Acompañarán a Breyvic Valera, pieza clave de los margariteños, y candidato al premio al Jugador Más Valioso de la temporada.

Los Tiburones de La Guaira de Oswaldo Guillén, mánager campeón de la Serie Mundial en 2005 con los Medias Blancas de Chicago, pretenden dar la campanada y coronar un título que no logran desde la campaña 1985-1986.

Para ello, cuentan con José Castillo -noveno mejor bateador del torneo con .332 de promedio-, reforzados por Henry Rodríguez, el mejor remolcador de la liga con 47 carreras, proveniente de Leones, además del pitcher estadounidense Kramer Sneed y el receptor de Magallanes, Jesús Sucre.

Tendrán como rival a Caribes, en una serie que se percibe como la más llamativa y reñida de la postemporada. Los anzoatiguenses tienen al dominicano Denis Phipps, ganador del premio ‘Productor del Año’ por su aporte en carreras impulsadas y anotadas, y añadieron a los lanzadores Jhoulys Chacín (Leones) y Edgar Ibarra junto a Mario Lisson (Navegantes).

El campeón defensor, Tigres de Aragua, intentará retener su cetro ante las Águilas del Zulia, que mantuvieron la cima de la clasificación buena parte de la temporada, en la que brilló el colombiano Reynaldo Rodríguez, líder en jonrones con 12 y cuarto mejor remolcador del campeonato.

Los zulianos aumentaron su capacidad ofensiva con los dos mejores bateadores de Magallanes, José Tabata y Ronny Cedeño, y a su fuerte bullpen -que cuenta con el estelar cerrador Arsenio León (14 rescates)- llegó el abridor estadounidense Mitch Lively, octavo en efectividad de la liga con 3.43.

Al tiempo que los Tigres apostaron por consolidar su buen cuerpo de lanzadores -el segundo mejor en efectividad colectiva con 3.69- trayendo a los estadounidenses Alex Sanabia (Magallanes) y Luke Irvine (Leones), junto al veterano jardinero exgrandeliga Endy Chávez.

Los tres ganadores y el mejor perdedor de esta fase avanzarán a semifinales.