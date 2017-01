Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 2, 2017 9:31 am

El gobierno de Nicolás Maduro viene tomando progresivamente medidas políticas que sólo buscan profundizar el modelo socialista en Venezuela y atornillar en el poder a quienes detentándolo, hoy tienen el porcentaje de rechazo más alto y que, por la vía electoral, no serían capaces de sostenerse. No obstante, el dirigente regional de Primero Justicia en el estado Bolívar Braulio Merino, asegura que el sistema no logrará instaurarse sino prolongar su agonía.

“El socialismo del siglo XXI del que tanto se ufanó Hugo Chávez, no se profundizará por el simple hecho de que está entrando en una fase de estancamiento y hasta los maduristas saben que es un modelo imposible de reflotar. Esta gente lo que está intentando es prolongar su agonía, aunque el pueblo venezolano está consciente de que es un modelo anti natura y que su implementación es la causa de todos los males que nos aquejan”, explicó el también economista de profesión.

Merino indicó que el modelo sufrirá variantes que modificarán las bases en que se sustenta y que al final el socialismo del siglo XXI será un híbrido en el cual convivirá el capitalismo de Estado con el socialismo que concentra el poder en manos de una élite privilegiada.

“Hoy en día es casi imposible que pueda subsistir ese modelo, porque la dinámica económica de las naciones hace que los intentos de alterar los equilibrios macroeconómicos se conviertan en desventajas para el país que los trastorna y se generan variaciones imposibles de modificar, a menos que se libere la economía, se permita el flujo de mercancías y se apoye la producción. Esa dinámica económica mundial siempre será una piedra en el zapato de los socialistas”, argumentó.

De allí que aseguró que Maduro y sus ministros podrán prorrogar indefinidamente los decretos de Emergencia Económica y los resultados seguirán siendo los mismos. “Las decisiones adoptadas a lo largo de los años son absurdas. Ya hemos dicho que la economía es terca y no funciona con controles”, así se les otorgue más funciones a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), se designen más militares para reestructurar los puertos del país y para administrar la importación, distribución y comercialización de alimentos, se obligue a la gente a carnetizarse para poder acceder a una bolsa de comida o se entreguen más “tarjetas de consumo” a la población en situación de pobreza extrema.

Este 14 de enero se cumple un año desde que Maduro aprobó el Decreto de Emergencia Económica y su gobierno no ha sido capaz de resolver los graves problemas de escasez, desabastecimiento, inflación y desempleo. “En ningún momento se han adoptado medidas económicas. En estos 17 años lo que han hecho es asumir medidas políticas y a la economía hay que darle respuestas económicas”.

Por eso Merino aspira que la Asamblea Nacional pueda legislar este 2017 y aprobar proyectos de leyes tendientes a revertir el caos generado por el Ejecutivo. “Chávez y Maduro sólo utilizaron los recursos del petróleo para darle forma a un proyecto político personalista basado en el populismo y el caudillismo, pero no en hacer de Venezuela una verdadera potencia económica ni tecnológica. Necesitamos leyes como la de Producción Nacional o la Ley Candado que nos ayude a reactivar la producción local y prohíba la regaladera de recursos económicos a otros países, por ejemplo”.

Finalizó señalando que el modelo capitalista de Estado jamás permitirá que los factores de producción estén en manos privadas y contra eso hay que luchar. “Aquí hay muchas élites que han hecho fortunas incuantificables traficando con el hambre del pueblo. Y a esas mafias hay que combatirlas hasta el final”.

Nota de prensa