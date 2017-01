Publicado en: Actualidad, Nacionales

El diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la dirección nacional de Primero Justicia, José Brito aseguró que desde el Ejecutivo pretenden insistir en desconocer el Poder más autónomo del país como lo es el Parlamento hecho que sería grave y delicado, ya que a su juicio, “estaríamos en presencia de un golpe de Estado”.

Brito hizo un llamado a Nicolás Maduro “el pueblo está atento a las próximas acciones que ejecute, recuerde el caso de Fujimori cuando con apoyo de los militares cerró el Congreso y el Parlamento de su país, eso no sólo le costó su expulsión de la República, sino el aislamiento con la comunidad internacional lo que impidió que le brindaran algún tipo de apoyo a penas enpezaron a salir publicamente los casos de corrupción como el famoso con Montesinos”. De la misma manera le recordó al Primer Mandatario “en Venezuela hay muchos Montesinos que no se salvarán de la Ley ni tampoco los perdonará la historia”.

El abanderado de la tolda aurinegra precisó “no crean que este año van a enfriar las calles, porque el pueblo va a salir a defender sus derechos, aquí lo que vamos a tener son movilizaciones de la gente organizada, la moralización, la lucha contra la desesperanza, pese a la incertidumbre y zozobra que inyecta este gobierno”.

Finalmente, el legislador José Brito reafirmó su compromiso con el país e hizo hincapié “está claro que todos debemos aportar nuestro grano de arena y sólo juntos lo lograremos alcanzar lo que nos proponemos, está claro que este gobierno no es garantía de abastecimiento porque no producen, mantienen un discurso, una ideología demagoga que ha sometido al pueblo a la miseria, al hambre y los ha llevado hasta en algunos casos a la muerte. Reconocemos que desde la Unidad se han cometido errores que deben ser rectificados para continuar y a Maduro, no olvide donde se encuentra Fujimori por creerse invencible y darle la espalda a la gente que lo eligió, tras las rejas”.