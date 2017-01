Publicado en: Opinión

Ene 2, 2017 9:55 am

Hola que tal mi GENTE, la opinión pública en distintas partes del mundo se encuentra descontenta con el desempeño de sus gobiernos, los cuales han sido incapaces de mostrar tasas de crecimiento económico acordes con las necesidades de empleo y bienestar de la población. Pero en Venezuela además del desastre económico que no tiene parangón alguno, a los votantes se nos negó el acceso a las urnas para que Maduro pudiera preservar su régimen autoritario, que ha llevado al país a un retroceso en los indicadores más sensibles de política social, se acerca una serie de citas electorales durante 2017 , donde los electores exigen que se den los cronogramas electorales como debe ser, claro que este régimen buscara las mil maneras de que aquí no haya nada, porque cualquier elección la pierde, esperemos que estemos a la altura de lo que viene, Venezuela necesita una salida electoral y como lo dije hasta el cansancio en el 2016, aquí hace falta resetear el sistema y formatear el disco duro, ósea tenemos que ir a un CONSTITYENTE ORIGINARIA, en el 2016 esa era la salida pero se empeñaron en un referéndum que desde febrero les dije que no se daría, y mes tras mes del año recién finalizado les fui indicando por qué no se haría hasta el día que el régimen y la misma MUD se encargaron de enterrarlo, allí están mis artículos del 2016 búsquenlo y verán que nunca les mentí siempre dije que podría pasar y cuáles eran los escenarios, algunos me tildaron hasta de REYNALDO DOS SANTOS, yo lo único que hice fue decir la verdad y así será este 2017.

2016 fue un año con números rojos en materia democrática. Hasta los sistemas más consolidados dejaron ver el débil respaldo social con el que cuentan, allí está la Gran Bretaña con su brexit, Estados Unidos y su última elección, toda una incógnita lo que hará Donald Trump

Si 2016 fue el año de las grandes sorpresas en los ámbitos político, económico, social y cultural del mundo, el próximo será de redefiniciones; vienen tiempos de importantes cambios, momentos cruciales que pondrán a prueba la templanza liberal y la vocación democrática de actores políticos y liderazgos nacionales.

Este 2017 tiene que ser en definitiva el año de la constituyente originaria o lo más posible que nos veamos en la calle, pero esta vez la gente en un escenario sin precedentes y fíjense que lo estoy anunciando desde ya en Enero, amigos Venezuela está en una encrucijada y este año que recién empieza tiene que ser el año de enfocarnos en una salida definitiva de este marasmo o nos decidimos a vivir en democracia, o viviremos en dictadura, así de simple sin empachos, tenemos que estar claros, ya basta de que los políticos de siempre sigan bailando al son del gobierno y lo que este les da por debajo de la mesa, aquí tenemos que salir los políticos serios y empujar esta carreta hacia delante de una vez, y sino bueno, nos espera mas totalitarismo, Maduro y su combo no tienen más salida que arreciar la dictadura, no tiene de otra,

En Venezuela no podemos seguir indiferente a las consecuencias de las malas decisiones en la arena electoral ni a los efectos devastadores de las políticas populistas y todos saben que los populistas están en el gobierno, pero también están en la moribunda MUD. Las experiencias de los últimos meses nos deben llamar a la reflexión del país democrático que deseamos construir para la siguiente generación. El reto es mayúsculo si consideramos la debilidad del entorno económico, la falta de resultados de las reformas estructurales, las malas gestiones estatales y una clase política que en lo general es percibida como lejana de los ciudadanos. El futuro de Venezuela está en la calidad de su gente, por ello hagamos un 2017 más democrático, que establezca los incentivos adecuados en la mejora de la toma de decisiones. Necesitamos una nueva constitución y para ello tenemos que ir a una constituyente originaria, elegir a los mejores para presidente, gobernadores, alcaldes, y una asamblea que de verdad represente a los ciudadanos y no los intereses de unos cuantos, además de que el ciudadano sea el protagonista de los cambios, está en nuestra manos el éxito o el fracaso, usted decide.

