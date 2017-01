ENERO – trabajo precario en el sector turístico. Un estudio de Eurostat muestra que los trabajos peor pagados en turismo se encuentran en el alojamiento. La temporalidad en este sector afecta al 25% de los empleados.

FEBRERO – energía más barata para los hoteles. El Instituto Tecnológico Hotelero ha organizado la segunda subasta de electricidad para hoteles. Esta iniciativa se fundamenta en aglutinar la demanda energética de varios alojamientos para conseguir precios más baratos de las compañías suministradoras. Los ahorros superan el 9% anual.

MARZO – Barack Obama aterriza en Cuba. El viaje del presidente de EEUU, Barack Obama, a Cuba abre la puerta a que el turismo en la isla caribeña sirva como propulsor de su economía y de diferentes cambios políticos y sociales. Hoteleras estadounidenses como Starwood ya han firmado acuerdos para gestionar establecimientos en Cuba.

ABRIL – opacidad de la OMT con el puesto de Ana Botella. La Organización Mundial del Turismo (OMT) no ha respondido a las preguntas de este medio sobre el salario, méritos, proceso de selección y duración en el cargo de Ana Botella, ex alcaldesa de Madrid y mujer de José María Aznar, ex presidente del Gobierno español.

MAYO – límites a los negocios similares a AirBnb. Berlín sancionará con hasta 100.000 euros a quien alquile su piso a turistas. Con esta medida, Berlín pretende mantener los precios del alquiler residencial y cuidar la vida en los barrios. Sí se podrán arrendar habitaciones individuales para visitantes.

JUNIO – millonarios tras la nueva economía. Las empresas de la “economía colaborativa” o “nueva economía” nacieron con unos ideales que se han ido enterrando bajo los millones de las diferentes rondas de financiación. Mientras los usuarios pernoctan o viajan más barato, sus creadores se hacen millonarios y las industrias reguladas padenen una competencia desleal.

JULIO – por dónde mejorar el turismo español. La demanda de servicios turísticos aportó el 10,9% de la riqueza que genera España en un año, más de 113.600 millones de euros. Sin embargo, los datos muestran grietas en el modelo turísticos español a las que nadie pone remedio.

SEPTIEMBRE – estado del turismo religioso en España. Aunque es un fenómeno más en auge, el turismo religioso aún no se explota en beneficio de los destinos. Hacemos un repaso por los problemas para catalogarlo, las estrategias de diferentes destinos y cuál es su futuro. En colaboración con Viajes de Primera.

OCTUBRE – cómo eliminar el turismo sexual en Tailandia. No es la primera vez que el Gobierno del país asiático manifiesta su intención de luchar contra el turismo sexual. Sin embargo, en esta ocasión la medida ha sido anunciada por la primera mujer que ocupa el cargo de ministra de Turismo. En colaboración con Viajes de Primera.

Y, en el mismo mes, otra noticia de alcance que explica cómo se usan los fondos públicos: La Asociación Turismo de Madrid no ha justificado el uso de 6 millones de euros. La entidad público-privada que se encarga de promocionar y fomentar el turismo en la Comunidad de Madrid ha recibido subvenciones de fondos públicos cuyo destino no ha justificado. A pesar de ello, el Gobierno madrileño no le ha pedido explicaciones ni le ha sancionado.

NOVIEMBRE – Trivago sale a bolsa y la china Ctrip compra el metabuscador Skyscanner. La agencia de viajes online da el primer paso para su expansión internacional tras asegurarse un trozo del pastel en el mercado chino. El negocio de viajes online en Europa se estima en más de 151.000 millones de dólares.

DICIEMBRE – Depresión y suicidio entre los pilotos de aerolíneas. Cuatro de cada diez pilotos de aerolíneas comerciales reconocen tener pensamientos suicidas en un estudio médico. Además, más del 10% manifiestan estar deprimidos. Las aerolíneas deben evitar un nuevo ‘caso Andreas Lubitz’.