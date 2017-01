El 22/12 las jugadoras de la Vinotinto Femenina Sub17 hicimos entrega en @mindeporte los recaudos solicitados por todos los logros obtenidos para Venezuela, esperamos nuestras solicitudes tengan una pronta y afirmativa respuesta @MervinMaldonado [email protected] _ind @IND_Vzla @mindeporte @nicolasmaduro

A photo posted by Verónica Herrera (@vvherrera2) on Dec 26, 2016 at 1:20pm PST