Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 2, 2017 4:21 pm

Más de nueve meses han transcurrido desde que una cuadrilla, no sabemos si propia o por cuenta de Hidrocapital cortó el pavimento de una tanquilla (boca de visita) en la redoma de Prados del Este, en sentido Centro, en Caracas y así la dejó. Por esa redoma transitan miles de vehículos al día, que salen de Prados del Este, Alto Prado y Manzanares. De hueco en hueco las calles de Caracas están cada vez más ruinosas, como los bolsillos de los conductores que tengan la desdicha de caer en uno de ellos. De noche no se divisan y no hay advertencias para el conductor (lapatilla.com)