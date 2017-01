Publicado en: Titulares, Turismo

El turismo de cine y televisión está en auge. Así lo revelaba el estudio TripBarometer de 2015. Según éste, uno de cada cinco viajeros elige destino en base a sus series y películas favoritas.

La última temporada de Juego de Tronos incrementó un 125% las búsquedas de los lugares de rodaje en España, y en Brasil se dispararon las búsquedas de información de Turquía tras el éxito de una popular telenovela emplazada allí.

No hay nada que nos inspire más a viajar que contemplar paisajes de ensueño, rascacielos que desafían la gravedad o una gran batalla épica. ¿Te animas a visitar las localizaciones de tus producciones favoritas?

PRIMERA PARADA: NUEVA YORK

Ningún cinéfilo que se precie puede perderse una visita a la Gran Manzana, localización de miles de series y películas a lo largo de su historia. Uno de los de comentarios más comunes de los visitantes a la ciudad es la sensación de familiaridad que tienen al recorrer sus calles, reconociendo numerosos emplazamientos de famosas escenas. ¿Cómo no recordar el romántico final de Algo Para Recordar al visitar el Empire State? ¿O acordarse de El Padrino la pasear por Little Italy? ¿Y quién no piensa en el Desayuno con Diamantes de Audrey Hepburn al pasar ante la tienda Tiffany’s de la 5ª Avenida?

¿Y qué decir de la multitud de series de televisión que han usado las calles de Nueva York como emplazamiento? Desde Sexo en Nueva York, pasando por Gossip Girl, Los Soprano, Seinfeld, Friends, Cómo conocí a vuestra madre o Real Housewives.



Las escaleras del MET en ‘Gossip Girl’

Para descubrir el Nueva York de la pequeña y gran pantalla existen multitud de tours que se pueden reservar a través de internet.

Sexo en Nueva York, desde 46 euros. Incluye visita a más de 40 localizaciones de rodaje de la serie y película.

Gossip Girl, desde 46 euros. Durante aproximadamente tres horas se conocen 30 localizaciones de la serie, mientras se aprende más acerca de Serena, Blair, Chuck y demás personajes.

Los Soprano, desde 49 euros. Durante cuatro horas se pueden visitar junto a un guía privado hasta 40 localizaciones de rodaje en Nueva Jersey. Se incluyen el Skyway Pulaski, el centro funerario Carmine o el diner Skyway.

Es imposible visitar todas las localizaciones de grabación en la ciudad, pero para optimizar tiempos se puede coger un autobús (desde 46 euros) que recorre más de 60 espacios en tres horas.

EN LAS ANTÍPODAS…

Pocos filmes han mostrado mejor la belleza natural de Nueva Zelanda como la trilogía de El Señor de los Anillos. Y el país desde luego ha sabido aprovechar el tirón para atraer a viajeros cinéfilos con tours tan espectaculares como este paseo en helicóptero por los fiordos de Millford Sound y el mar de Tasmania; la visita a Hobbiton o un paseo por los bosques de Lothlorien y otros lugares de ensueño de la Tierra Media.

EUROPA EN EL PUNTO DE MIRA

Grandes ciudades como París, Londres, Barcelona, Florencia o Roma han puesto sus calles, su arquitectura y su entorno al servicio del cine. Quizá uno de los recorridos más populares en los últimos tiempos sea la visita a las localizaciones de rodaje de Harry Potter en Londres, disponible desde 177 euros. Este tour incluye visitas al Ministerio de la Magia, El Caldero Chorreante, o la plataforma 9 y ¾ de la estación de King’s Cross.

Aquellos que quieran ahondar en la historia real de esta apasionante ciudad también pueden visitar las calles de Whitechapel en las que Jack el Destripador asesinó y mutiló a varias mujeres en 1888, convirtiéndose también en emplazamiento de numerosas películas dedicadas al homicida.



Owen Wilson y Marion Cotillard, en ‘Midnight in Paris’

París es otra de esas ciudades que han hecho historia en la gran pantalla. Ya lo dijo Humphrey Bogart en Casablanca: “Siempre nos quedará París”. En la Ciudad del Amor se pueden hacer tours que incluyen algunas de las mejores escenas de Medianoche en París, que permiten seguir los pasos de Coco Chanel, o adentrarse en películas como Marie Antoinette, Los Tres Mosqueteros, Amelie, La Identidad de Bourne o El diablo se viste de Prada.

Los fans de las visitas culturales no pueden dejar de ir a Florencia. La ciudad italiana sirvió como telón de fondo para los filmes que dieron vida al libro Inferno, de Dan Brown.

TRAS LOS PASOS DEL T-REX

La naturaleza exuberante de las islas de Hawái nos han hecho soñar con otras épocas y mundos en numerosas ocasiones… El Parque Nacional de Kauloa, en Oahu, dispone de un tour oficial para visitar los impresionantes lugares de rodaje de películas como Parque Jurásico, Godzilla (con huella incluida), la televisiva serie Perdidos, Pearl Harbour o 50 primeras citas, de Adam Sandler y Drew Barrymore.

En Kauai se pueden seguir los pasos de George Clooney en Los Descendientes o de Elvis Presley en Amor en Hawái, así como visitar otras localizaciones adicionales de Parque Jurásico, Indiana Jones y el Arca Perdida, o Tropic Thunder: ¡Una guerra muy perra!

EL EFECTO JUEGO DE TRONOS

España, Croacia o Islandia han sido algunos de los países que han cobrado fama internacional gracias al furor generado por la aclamada serie de HBO. En España, tras la emisión de la sexta temporada, se experimentaron crecimientos inusitados en las búsquedas a algunos lugares de rodaje hasta ahora desconocidos fuera de nuestras fronteras, como el Castillo de Zafra en Guadalajara (+488%), Campillo de Dueñas en Guadalajara (+291%), las Bárdenas Reales de Navarra (+41%), y también ciudades como Girona, Almería o Sevilla (+13-19%).



Ellaria Arena, de ‘Juego de Tronos’, en Sevilla.

Esto ha hecho que hayan surgido multitud de tours temáticos en torno a Juego de Tronos en casi todos los destinos: en Sevilla, un guía enseña los lugares que sirvieron de emplazamiento para los reinos de Dorne y Meereen, los Jardines del Agua y la fosa de Daznak, con información sobre el rodaje de la serie de televisión, cotilleos e historias sobre equipo en la ciudad hispalense.

Fuera de España, se puede visitar la legendaria Calzada del Gigante y las Cuevas Cushendun en Country Antrim (Reino Unido), o descubrir Dubrovnik y Split de la mano de Robert Baratheon, Arya Stark o los Lannister.

VISITA A LA MECA DEL CINE: HOLLYWOOD

En este listado para cinéfilos no podía faltar la ciudad de Los Ángeles, hogar de muchas estrellas de cine y de productoras como Universal Studios, Sony, Warner o Paramount Pictures.

Los fan del cine de antaño pueden hacer un tour inspirado en los clásicos de Turner Classic Movies. Para quienes prefieran un tour especializado en películas de miedo, la agencia Dearly Departed Tours organiza excursiones a localizaciones de rodaje de filmes como Scream, Pesadilla en Elm Street, Halloween o lugares en los que han fallecido algunas estrellas del cine y la música, como la casa en la que murió Bela Lugosi, el Drácula más célebre de la historia. Algunas agencias un tanto menos macabras podrán mostrarte los escenarios de películas como Spiderman, Iron Man, Transformers, El Graduado o LA Confidential.

Para los que quieran visitar las casas de los ricos y famosos, Los Ángeles alberga una infinidad de tours como los de Starline o Another Side, que recorren las calles de Sunset Strip, Bel Air y Beverly Hills y permiten codearse con estrellas como Keanu Reeves, Tobey Maguire, Madonna, Halle Berry, Nicholas Cage, Jennifer Aniston o Winona Ryder.