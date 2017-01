Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 3, 2017 12:08 pm

El diputado a la Asamblea Nacional, Biagio Pilieri lamentó que pese a la crisis social y económica con la que cerró el 2016 promovida desde el gobierno nacional y apoyada por el regional, los venezolanos permanecen en constante zozobra a espera de anuncios que empeore la situación que ya se enfrenta.



Nota de Prensa



Pilieri aseguró que el gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia y el mismo Nicolás Maduro no se cansaron de mentir “¿Qué pasó con los juguetes que el gobierno le robó a las empresas privadas y prometieron entregarlos a todos los niños de las comunidades de los 14 municipios del estado? Por citar un caso, lo que pasó fue que Julio León y Maduro se burlaron de los más pequeños Yaracuyanos, ya que nueve de cada 10 menores no vieron ni jugaron con ninguno de esos juguetes, pero como si eso no fue suficiente ¿Qué pasó con el cacareado pernil que iba a vender la gobernación y los CLAP? Los enchufados de la gobernación que hoy usurpa Julio León y las mafias de algunos CLAP se repartieron entre ellos mismos la comida que llegó, por eso ocho de cada 10 familias no pudieron disfrutar de una política implementada por el Ejecutivo, que no sólo humilla a los ciudadanos sino que es discriminatoria”.

Asimismo recordó que a Heredia ya se le venció su período como gobernador y con todo y eso no le bastó para estafar al pueblo, “por citar una de infinitas irregularidades, ha jugado con el hambre de la gente, indolente, debe explicar ¿Por qué si las sardinas son un producto que se consigue en cualquier bodega o abasto, es obligatoria en las bolsas de comida? En una bolsa de aproximadamente Bs.6.200 el 25% es decir, 1.540 Bs son para pagar 02 sardinas en vez invertir eso en productos escasos como margarina, caraotas y otros, lo que claramente nos lleva a pensar ¿Quién está detrás de este guiso de las sardinas? ¿Por qué cobran casi 200 Bs para gastos administrativos de la gobernación, si hay trabajadores para hacer este trabajo? ¿A dónde van esos reales? ¿Por qué cobran entre 70 y 80 Bs por bolsa para flete para las alcaldías, si éstas tienen vehículos para el traslado? ¿A dónde va a parar ese dinero? ¿Por qué una harina de maíz precocida producida por el gobierno cuesta más que la producida por las empresas privadas? Será que ¿Esa harina socialista es más sabrosa?”.

Por último, el parlamentario Biagio Pilieri precisó en que “está claro que el pueblo de Yaracuy ha pagado un costo elevado y pretenden seguir engañándolo, los venezolanos deben saber ¿Quién se beneficia con las irregularidades?. Es evidente que con Maduro y Julio León Heredia hay abusos y discriminación, por eso apostamos y creemos en el cambio que requiere Venezuela para acabar con hechos sospechosos”.