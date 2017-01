Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 3, 2017 11:04 am

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, se pronunció sobre situación de los trabajadores de la AN aseguró que se realizaron 541 ajustes para los empleados y no se les pidió ningún tipo de carnet para darles los beneficios. Puedo decir como presidente saliente de la AN que una de las cosas que nos llevamos con mayor satisfacción es tener un miramiento especial con nuestro personal de empleados y obreros.

El presidente saliente de la AN afirmó que “el cambio de directiva no puede significar desmejoramiento en la condición de los empleado de la AN”.

Aclaró que más allá de las directivas que van y vienen, suscribimos un acuerdo de carácter político para que anualmente rotar la directiva de la cámara, no tiene que haber cambio, los cambios son de directiva y no de obreros. No vamos a permitir que haya desmejoramiento en los trabajadores de la Asamblea Nacional. Más importante que los diputados son los trabajadores, que periodo tras periodos cambian los parlamentarios y la directiva pero no los empleados.

En este sentido, Explicó que “Uno sindicatos de la AN presentó una demanda ante el Ministerio de Trabajo que significaba el desmejoramiento de las condiciones de los trabajadores” por eso la demanda no procedió “Nosotros no necesitamos ninguna presión para que se reconozcan los derechos de los trabajadores, ojala tuviéramos los ingresos y que el gobierno respetara nuestro presupuesto parlamentario”

En la medida de su satisfacción tendremos mejores trabajadores, “por ahí habían quejas que no había llegado el dinero de los juguetes, podemos demostrar con los papeles necesarios que hicimos todas las solicitudes necesarias. Todo lo que no haya llegado le podemos dar todas las copias que quieran para que vayan a la oficina de presupuesto a reclamar sus reales”.

Además emplazó a los trabajadores porque “Pasado mañana vamos a elegir nueva directiva, la única exigencia que le voy hacer a la nuestros trabajadores es que con la nueva directiva sean igual de leales como lo fueron con nosotros”

“Ellos necesitan trabajo y la colaboración de todos los trabajadores, porque la junta directiva sin un equipo de trabajadores que rinda no pueden trabajar”.