Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 3, 2017 12:47 pm

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, señaló este martes que la reciente liberación de presos políticos no cambia en nada la postura de la oposición con respecto al diálogo con el Gobierno porque, en primer lugar, no debieron estar presos.

“(La liberación) no es ningún premio, no pueden ni deben estar presos. No se puede tratar de un trueque”, dijo a las afueras de la sede del Poder Legislativo.

Agregó que los privados de libertad por razones políticas, en realidad estaban “secuestrados” por el Gobierno. “Lo entiendo porque se trata de un Gobierno hampón”.