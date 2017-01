Publicado en: Tecnología, Titulares

Comenzamos el 2017 con nuestro clásico artículo que habla sobre las tendencias que estarán presentes en las redes sociales este año. La mayoría de ellas ya las vimos en el 2016, pero se afianzarán en los próximos meses.

En la última década, las redes sociales se han convertido en uno de los principales canales de comunicación y difusión de contenidos, tanto a nivel personal como comercial. Esta tendencia seguirá presente en el año 2017; así que para no quedarse rezagado es importante que se tome en serio cómo quiere ser conocido en el mundo 2.0 y en muy poco tiempo en el 3.0.

Espontaneidad, tiempo real y caducidad

Las personas no quieren mensajes pre-fabricados en los laboratorios de mercadeo que se dediquen a vender la marca. Les interesa más historias reales que sean transmitidas en tiempo real. Para ello Periscope, Facebook, Instagram y Snapchat están listos con sus servicios de videos en vivo y muchos de ellos con caducidad de los mismos; es decir, que pasado un cierto tiempo ya no pueden ser vistos por los usuarios/seguidores/fans. Esto es muy natural si las redes sociales se usan a nivel personal, pero requiere de mayor preparación si son de una marca o compañía pues pueden causar una crisis de reputación si se hacen de forma inadecuada: La espontaneidad es bienvenida, pero debe ser controlada y supervisada… Sería como una “espontaneidad responsable”.

Automatización “humanizada”

La automatización sirve para garantizar una comunicación rápida con los usuarios y publicar contenido en las redes sociales de la empresa, pero no se puede abusar de ella. Pero en el 2017 las respuestas automáticas por defecto ya no servirán, pues causan el rechazo de la mayoría de los miembros de las comunidades virtuales.

Entonces a la inteligencia artificial le corresponderá el reto de simular conversaciones reales con cada usuario por separado. Para ello veremos el desarrollo de nuevos chatbots, que no sean tomados como spam, y que sirvan de apoyo en el diálogo virtual, sin hacer uso abusivo de ellos.

Los empleados como embajadores 2.0

En el caso de las redes sociales para marcas y empresas, los empleados juegan un papel muy importante ya que sirven de guías o promotores de la marca. Al trabajar para una empresa que se encuentra bien conectada y comunicada, los empleados se ven motivados a compartir y publicar actualizaciones de los negocios de la empresa en sus redes sociales personales de manera natural. Así que para los empresarios es importante que en el 2017 integren las redes sociales a su plan de comunicación corporativa.

El medio preferido será el mobile

Durante 2016, el uso del teléfono móvil para acceder a Internet superó al del ordenador. Así que en el 2017 esta tendencia se mantendrá. Si su página web no es responsive aún y si los contenidos y las imágenes de sus redes sociales no pueden verse bien en el formato de celulares debe hacer algo al respecto de forma inmediata, si no quiere quedarse rezagado en comparación a sus competidores.

Más publicidad en las redes sociales

Los métodos tradicionales de comunicación están quedando a atrás y esta tendencia se acentuará en el 2017; así que debe incluir en su presupuesto el pago de campañas en las redes sociales. Facebook fue el primero es “forzar” a sus usuarios a pagar por las campañas, ya que el crecimiento y difusión orgánicos no sirven para llegar a los clientes o potenciales clientes. Ahora todas las redes sociales están imitando el modelo de Facebook pues ha demostrado que es el camino para monetizar en la red y hacer que sus proyectos perduren en el tiempo.

Le recomendamos que incluya en su presupuesto de mercadeo el pago de campañas en las diferentes redes sociales en las que su empresa participa.

Influencers con más poder

Hay personas que se han logrado posicionar como líderes en la creación de matrices de opinión sobre diversos temas. Estas personas logran mover contenidos en forma viral a través de sus redes sociales. En el 2017 su figura será muy importante, por lo que es recomendable que identifique quiénes son los influencers en su ramo y trate de conectarse con ellos para que se conviertan en los multiplicadores de los contenidos que desea difundir.

En este video pueden observar las tendencias que visiona el grupo Kantar Media:

Este año tendremos más uso de la realidad virtual y la realidad aumentada, hemos visto estas navidades como de han estado vendiendo los lentes de RV con sus diferentes gamas de precios. El dark social (cualquier tráfico a una web que no se atribuye a una fuente conocida, como una red social o una búsqueda de Google) seguirá siendo un problema para las compañías, ya que hacen difícil encontrar la fuente del tráfico y por lo tanto no permiten medir de forma eficaz las campañas que se realizan.

