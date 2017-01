Publicado en: Curiosidades, Titulares

Ene 4, 2017 4:29 pm

Cats That Look Like Pin Up Girls es el blog en el que aparece la grandiosa idea; sus imágenes han sido publicadas en calendarios y revistas modernos. El sitio pertenece a la creativa freelance australiana Rachael Aslett, y anuncia una tienda de ropa alternativa: Hurly-Burly.

1. ¡Fiesta!

¿Quién quiere hacerme compañía?

Las sirenas fuera del mar son las mejores

¡Oh! Usted no vio nada

Alguien ha sido sorprendido

Definitivamente el gato ocupó la vacante

¿Alguien quiere dar un paseo en bici?

Al gato no le parece tan divertido

Casi la alcanzo, solo un poco más

Hasta usan el mismo outfit

¡Qué sensualidad!

Hora de los ejercicios

¡Ups!

Nota tomada de OkChicas