Ene 4, 2017 6:26 am

Donald Trump anunció el martes en Twitter que ofrecerá su primera conferencia de prensa como presidente electo de Estados Unidos el próximo 11 de enero en Nueva York.

“Ofreceré una conferencia de prensa general el 11 de enero en N.Y.C. Gracias”, indicó el martes por la noche en un mensaje en la red social.

I will be having a general news conference on JANUARY ELEVENTH in N.Y.C. Thank you.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de enero de 2017