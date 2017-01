Publicado en: Destacados, Nacionales

Ene 4, 2017 5:24 pm

El presidente Nicolás Maduro afirmó que la Asamblea Nacional está a punto de “auto disolverse” e ir a nuevas elecciones.

“Antes de que sea demasiado tarde espero que cumpla (la AN) con legalizarse, porque están rumbo a la autodisolución”.

“Mañana habrá un debate interesante en la AN, desafortunadamente no tiene palabra… espero que más temprano que tarde cumplan con los acuerdos, antes de que sea demasiado tarde. Por el camino que van la AN lo que esta es rumbo a la autodisolución, ellos mismos están marcando su rumbo.

El primer mandatario afirmó que habló con Julio Borges y que este le aseguro que sí cumpliría los acuerdos.

“Borges empeñó su palabra y espero que la cumpla. Él me mandó a decir que el viejito loco se va y ahora vengo yo y yo si voy a dialogar. Él se comprometió conmigo, ojalá cumplan las palabras”, aseguró.

“Están rumbo a la autodisolución y a la convocatoria de una nueva elección para la AN”, dijo.