Ene 4, 2017 7:00 am

El diputado oficialista Loengri Matheus aseguró este miércoles que el presidente saliente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, se encuentra lleno de odio y que el Parlamento “sigue en desacato” debido a que, a su juicio, no han acatado las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

LaPatilla.com

“El odio sale del dinosaurio de Henry Ramos Allup. Se está despidiendo de la nefasta gestión de 2016, porque además defraudó a todos los que votaron por ellos y saben que no lograron los objetivos que ellos se propusieron”, dijo Matheus durante una entrevista en el canal de noticias Globovisión.

Insistió en que la oposición convirtió “el hemiciclo en un gran debate y nosotros siempre demostramos lo que ellos trataron de hacer. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo”.

En cuanto a la elección de la nueva directiva, el diputado por el Gran Polo Patriótico insistió en que “con una asamblea en desacato no se puede juramentar la nueva directiva. Ramos Allup no quería entregar la presidencia por su afán de ser presidente de la República. Lo que harán mañana es un acto protocolar y no tendrá validez alguna”.

Indicó también que para este miércoles sostendrán “una reunión en la que abordaremos el tema si vamos o no a la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional”.

En desarrollo…