Ene 5, 2017

Posiciones encontradas sobre el “desacato” marcan hoy la instalación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional (AN). La legitimidad del Parlamento sigue en el epicentro del debate entre oficialistas y opositores, quienes se verán las caras en un acto que sellará el inicio del período legislativo 2017 con una plataforma que dará continuidad a la lucha por encontrar una salida constitucional del presidente Nicolás Maduro. Así lo reseña laverdad.com

Por Lenys Moreno

La sesión inicia a las 11.00 de la mañana. El diputado Earle Herrera, confirmó la asistencia de la bancada del Gran Polo Patriótico (GPP).

El parlamentario Henry Ramos Allup, presidente saliente de la AN ya había adelantado los lineamientos para este año: “Él (presidente Maduro) fantasea que neutralizará la firme conducta de la AN de seguir cumpliendo la Constitución que él viola. A partir del 5 de enero de 2017 trataremos su abandono de cargo”, dijo el pasado 21 de diciembre.

Adriana Pichardo, legisladora de la AN por la MUD y miembro de Voluntad Popular (VP), declaró a La Verdad que el objetivo de la mayoría opositora en el hemiciclo para este año está claro: “Arrancamos continuando lo que iniciamos en diciembre con el juicio político para decretar el abandono del cargo. Ya lo acordamos todos. Trabajaremos en función de eso. Tenemos un ánimo incansable para seguir adelante y alcanzar ese cambio. También avanzaremos con el tema de la designación de los rectores del CNE para desbloquear los caminos electorales”. Afirmó que no solo optarán por el abandono de cargo, sino que en los próximos seis meses podrían activar una Constituyente.

Carlos Berrizbeitia, diputado de la Unidad por el partido Proyecto Venezuela, expresó a este rotativo que la propuesta se mantiene. “En cualquier país democrático, la oposición lucha por un cambio bajo el marco de la Constitución. Se habla de una enmienda constitucional, de una Constituyente, de adelanto de elecciones presidenciales”.

Apuntó que se empeñarán para restablecer la legalidad ante la anarquía institucional en el país. “Ojalá que el presidente Maduro y el Ejecutivo entiendan la independencia de la AN. Hay que rescatar la autonomía del Poder Legislativo”.

Visión constitucionalista

Fortunato González, abogado constitucionalista, refuta el desacato dictaminado por el TSJ. “Se basan en la desincorporación de los diputados de Amazonas, pero esto es algo que sólo compete al hemiciclo. En Venezuela no hay Estado de Derecho. Desde el partido de Gobierno ya dijeron que no van a reconocer ni a la directiva actual, ni a la entrante porque, según ellos, están en desacato. Se mantiene la misma situación de 2016 cuando el Presidente no promulgó ninguna de las leyes. Lo que debe hacer la AN es incorporar a los parlamentarios de Amazonas y asumir el artículo 333, referido a la desobediencia cívica”.

La directiva saliente dijo que notificaron por escrito al TSJ la desincorporación de los tres legisladores de Amazonas por la MUD, pero el Poder Judicial insiste en que esto no es válido, ya que debieron retirarlos por votación de la mayoría en plenaria.

Trascendió que los diputados opositores Nirma Guarulla, Romel Guzamana y Julio Ygarza, electos por Amazonas, no acudirán a la sesión de hoy.

Nueva Directiva:

Presidencia: Julio Borges, dirigente de Primer Justicia (PJ).

Primera vicepresidencia: Freddy Guevara, coordinador nacional de Voluntad Popular (VP).

Segunda vicepresidencia: Dennis Fernández, dirigente de Acción Democrática (AD).

Secretaría: José Ignacio Guédez, de Causa R.

Subsecretaría: José Luis Cartaya (repite).

Jefe de fracción de la MUD: UNT

Pasos para la instalación

El procedimiento es según el artículo 219 de la Constitución y el Reglamento del Interior y Debate.

Comisión de Instalación: La conducirá el diputado electo de mayor edad, quien organizará la juramentación y la instalación. Estará conformada por siete miembros, entre los que estarán el director del debate, el secretario y cinco integrantes. Serán electos por los diputados presentes. La asistencia debe ser la mitad, más uno, es decir, 84 legisladores.

Designación de la Junta Directiva: La integrarán el presidente, el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, el secretario y el subsecretario.

Presentación de planchas: Los interesados postularán sus planchas para propiciar el debate sobre los puntos a favor y en contra. Luego, designarán a cada miembro de la junta.

Juramentación: El director de debate exhortará a la nueva directiva a tomar posesión de sus cargos. El Presidente entrante tomará juramento y después juramentará al resto de la directiva, quienes a su vez, lo harán con el resto de los diputados.

Instalación: La presidencia declara instalada la AN y lo notifica al Poder Ejecutivo, al Judicial, al Ciudadano y al Electoral.