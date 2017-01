Publicado en: Opinión

Ene 5, 2017 7:59 am

A punto de despedir el 2016 y darle la bienvenida al 2017, un año que abre sus puertas con una crisis económica, política y social sin precedentes, nada alentadoras a mi juicio, situación que involucra responsabilidades compartidas, en su mayoría por parte del Gobierno, pero también de la oposición.

Este año estuvo pleno de actividad y noticias. A manera de recuento del 2016 podríamos decir, que lo fundamental se centra en los aspectos políticos y económicos. Desde el punto de vista político, al principio resultó esperanzador dada la propuesta de la MUD de una salida electoral, la activación del referendo revocatorio presidencial 2016, sin embargo, más temprano que tarde esa esperanza se desvanece el día 20 de octubre, cuando el CNE decide suspender hasta nuevo aviso la solicitud para la recolección de firmas del 20% de los inscritos en el REP, a los efectos de activarlo.

En esa misma fecha se ordena igualmente la prohibición de salida del país de algunos líderes fundamentales de la oposición, Henrique Capriles, Chuo Torrealba y otros, a raíz de presuntas irregularidades en la recolección de firmas para el referéndum y en ese orden se dio inicio a una investigación judicial.

En la Asamblea Nacional también ocurren eventos que merecen ser mencionados, la misma realiza una Sesión Especial por el tema del referéndum, se declara “rebelión popular” dada la ruptura del orden constitucional y la existencia de un presunto golpe de Estado. En ese momento el TSJ declaró a la Asamblea Nacional en desacato voluntario con respecto a las sentencias del TSJ y de la Constitución Nacional. Manifestantes invaden el recinto de manera violenta, su líder Jorge Rodríguez, Alcalde del Municipio Libertador. El 23 de octubre la Asamblea Nacional anuncia que abrirá juicio político y legal al Presidente de la República Nicolás Maduro.

Este año igualmente se calentó la calle, la MUD llama a todos los ciudadanos a salir a protestar, primero en la llamada Toma de Caracas. En esa oportunidad vinieron personas de todas partes del país a pie, los indios desde Maracaibo, un párroco desde Mérida, una marcha multitudinaria que terminó en concentraciones importantes sin mucho resultado concreto y finalmente el día 26 de octubre, la llamada “Toma de Venezuela” una movilización que tenía como objetivo reclamar los derechos de los venezolanos al referéndum, tenía una duración indefinida y en ese orden asisten miles de ciudadanos. En esta marcha se anuncia la “Marcha a Miraflores” para el 3 de noviembre, los planes legislativos, además del llamado a “huelga general” de 12 horas para el 28 de octubre. Sin embargo, en este punto estábamos cuando Nicolás viaja al Vaticano y producto de este viaje y su presunta reunión con el Papa Francisco, ocurre lo inesperado: el Vaticano interviene a los efectos de hacer un llamado al diálogo entre Gobierno y oposición, consecuencialmente todo se paraliza y la oposición escuchando y respetando este llamado se sienta en la Mesa de Diálogo, sin resultados concretos a la fecha, dejando a la oposición sin Referendo. Se liberan algunos presos políticos, pero no a Ledezma ni a Leopoldo, se suspende el juicio político a Nicolás, entre otras medidas planteadas por la oposición.

Desde el punto de vista económico, desabastecimiento, inflación, inseguridad, alto costo de la vida, son algunos de los innumerables problemas que padecemos los venezolanos hoy en día y a los que el régimen parece no encontrar solución. La escasez alimentaria no solo es consecuencia de los bajos precios del petróleo sino además de la falta de planificación y políticas serias en la materia, son el resultado de de los altos índices de corrupción y del excesivo estatismo. El centralismo obliga al Presidente a tomar medidas insólitas y desproporcionadas, además de poco analizadas como por ejemplo la recolección de los billetes de a 100 de manera intempestiva, poniendo a toda la banca en un compromiso difícil por no decir imposible de asumir y a todos los venezolanos en jaque,sin efectivo en los bancos en plenas fiestas decembrinas, al punto que la fecha de perdida de vigencia de esta denominación la han modificado ya tres veces, así el Gobierno va pa’tras y pa’lante con el mayor descaro mientras tanto nosotros sobreviviendo, bailando al son que nos tocan.

Saqueos, detenciones, más represión, heridos y fallecidos se registran a lo largo y ancho del territorio nacional ese es el saldo de esta loca medida, todo ello sin que exista por parte del Gobierno la mas mínima intención de solventar la situación y sin nadie asuma responsabilidad alguna en el asunto.

El balance es sin lugar a dudas rojo rojito, hoy día nuestra realidad nos desborda, el 8% de la población come de la Basura, el 71% de los venezolanos afirma no tener comida para alimentarse, los niveles de pobreza aumentan, la clase media a punto de extinción y la gente se va fuera del país sin planificación alguna, huyendo de la crisis, en busca de oportunidades para su familia.

Las expectativas del 2017 no son nada alentadoras, se proyecta un aumento de la inflación en un 2000%, al parecer el único logro de este año ha sido el reconocimiento internacional de casi todos los países que Venezuela está en franco deterioro, el Gobierno ha perdido hasta sus aliados naturales, dada la actuación poco democrática del régimen.

Al parecer la propuesta de inclusión, tolerancia, convivencia y diálogo, para poder vivir en armonía y paz, en la búsqueda de la igualdad y la justicia social va perdiendo vigencia, fracasa y se va por el despeñadero junto al diálogo, lo único claro que si tenemos todos los venezolanos es que la salida a esta crisis que nos agobia, pasa por un cambio de Gobierno, si esto no pasa es muy difícil gestionar los cambios para salir adelante.

Dios nos agarre confesados y que el 2017 traiga consigo la fortaleza que necesitamos todos los venezolanos para soportar lo que nos espera.

@mauxi1