La salida de Manuel Rosales, genera rumores. La elite Caraqueña y Zuliana, nunca se lo ha tragado. Aseguran que no es líder nacional y sin embargo, reconocidos intelectuales le han dedicado mucho tiempo a “destruirlo” y “criticarlo”. ¿Por qué? Muy sencillo, ellos no entienden, ni justifican como una persona con tan mala “formación”, siga siendo referencia en el estado electoralmente más importante de Venezuela.

MANUEL ROSALES SE SALIO NO LO LIBERARON

Sostengo, defiendo y puedo debatir cuando digo SE SALIO y no lo liberaron, porque el hombre que una vez Arias llamó “del diente roto”, esperaba que los líderes de su partido lo liberaran, o que la MUD hiciera la tarea para su salida. No la hicieron ni por él ni por Leopoldo, a pesar de que este último tiene toda una COMPANY en ese proceso, tampoco ha podido. Rosales no estaba dispuesto a permanecer preso. Su pragmatismo es simple: El tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Para muchos los héroes de tal hazaña son TIMOTEO y BARRIENTOS. Hubo una negociación, como la han tenido CAPRILES, RAMOS ALLUP, BORGES y pare usted de contar. Nadie puede escandalizarse por eso. En todo caso lo pecaminoso serían los términos del acuerdo y eso no lo puede demostrar nadie. Rosales dio tiempo a los “negociadores”. Ellos no hicieron nada y se dejaron “enredar” por los radicales que también tienen su interés.

ROSALES HACEDOR DE MILAGROS

La característica principal de todo santo, es hacer milagros. Si no, no es santo. Nuestro Señor Jesúscristo comenzó su fama haciendo el milagro que más de un político en Venezuela hace, “repartiendo aguardiente” en las bodas de Canaan. Jesús lo hizo transformando el agua en Vino. Los buenos políticos como Jesús, saben que las “puras palabras” no convencen y tengan ustedes por seguro, que como en el pasado, Rosales sale a hacer milagros. Esa es su primera meta. Convencer haciendo para que vean, sus detractores, los “desanimados”, los que se “fueron” por una u otra razón. Quizá por eso su llegada en el Zulia, prácticamente “resetea” todos los nombres de quienes pretendieron sustituirlo. Él sabe que esta vez, luego de 8 años de ausencia, hay una matriz en su contra, que su pobre “lineup” no pudo por alguna razón combatir.

Antes de que los laboratorios habituales surjan en mi contra, confieso la tristeza que como observador político tengo: Nadie aprovecho esa ausencia para emerger como un auténtico líder del Zulia. Llega Rosales y como el “pistolero” del Oeste muchos le dicen “solo supe que te fuiste cuando te vi llegar”.

UNA PREGUNTA RELIGIOSA

¿Será ROSALES todavía el Nazareno que esperan los zulianos?

Veamos. Lo único que se le opone es Juan Pablo Guanipa. Lester Toledo que casi ningún analista lo ve activo, ésta desaparecido en acción y no permite sustitución enterrando cada día la opción VP. PABLO PEREZ como aquella vieja canción, quedo como “lo que pudo haber sido y no fue”. ¿Pudiera entrar en juego? Sería conveniente, solo que depende de otros elementos, en los cuales no me voy a distraer.

Los partidos como lo hicieron los españoles en el pasado conquistan por vía de la religión, la palabra, domina. ¿Qué dirá Rosales a los zulianos? Esa será la clave que marcara la distancia de lo que pudieron avanzar otros. Realmente los “conquistados” son convencidos.

Triste que después de 8 años de ausencia, Manuel Rosales siga en la palestra. Es uno de los pocos liderazgos regionales que con defectos y virtudes se mantiene. Hasta en ausencia era la referencia. En Carabobo Los Salas desaparecieron. En Lara, nadie recuerda a Orlando Fernández. En Bolívar Andrés Velásquez se mantiene en niveles muy bajos de aceptación. En Nueva Esparta, Morel es un recuerdo. Sobrevive también el Gato Briceño en Monagas pero sin una estructura política como la tiene Rosales. En Falcón Aldo Cermeño es un mal recuerdo por su instrumentalización hacia el chavismo, igual David de Lima en Anzoategui. Dio que hacer Mendoza en Miranda pero el liderazgo de Capriles lo arropo. Pues bien en Zulia Manuel Rosales sigue siendo el Alfa y el Omega de la política. Lo quieren o lo odian. No hay medias tintas.

¿Se está construyendo una alternativa? Si pero no precisamente del lado de los que tradicionalmente lo adversan. Como nadie ha asumido el espacio, regresa Rosales a hacer lo que otros no hicieron. Muchos en lugar de generar política, con posiciones, con denuncias, con movimientos, prefieren dedicarse a leer titulares y solo llegaran a ser “ancla” de algún noticiero. Otros, por precipitados, ahora se dedican a hacer turismo político recorriendo Europa y América, modelando (se redujeron el estómago aunque lo nieguen) chaquetas, trajes, abrigos, etc. En resumen, Rosales es un Líder por acción y por descarte. Esa es la cruda realidad. Comete errores y muchos, sin embargo recuerdo el principio filosófico que dice “SOLO SE EQUIVOCA EL QUE HACE…” Grave están aquellos que ni siquiera se equivocan.

LAS TAREAS DE ROSALES

Primero: Traer a los que se fueron, por uno u otro motivo. Enderezar el “desface” de UNT. Él se fue dejando un partido fuerte, lleno de figuras relevantes, con un buen capital político. Recibe un partido regional y nacional QUEBRADO. Rosales no teme tener una buena estructura política. Él se las ingenia para reinar. Regaña y “soba”. No es agua tibia.

SEGUNDO: El único poder que ostentara es la Alcaldía de Maracaibo. Políticamente muy importante. Prácticamente es una segunda Gobernación. Cambiará directores por operadores políticos. No es que no merecían estar. Es que no tuvieron la capacidad. Aunque no lo diga, se esforzará en demostrar una buena gestión de su titular y esposa.

TERCERO: Ganar la Gobernación, si hay elecciones. Y ganar bien. Ganar incluso primarias si se plantean, para relegitimarse. El mantendrá que no aspirará hasta que llegue el momento. De ganar y ganar bien, dependerá su salto a Caracas.

SOBRE EL ARREGLO CON EL GOBIERNO

Todos, absolutamente todos los argumentos usados para mantener esa tesis, son especulativos, aunque válidos muchos. Alfredo Romero niega tal arreglo y lo somete a gestiones del Foro Penal, la Nunciatura y la embajada española.

Desde que Rosales fue candidato en el 2006, están diciendo que se “vendió”. Si Rosales se inmola públicamente, dirán que se vendió.

Pretender que ROSALES renuncie a lo que es y lo que significa es como pedirle al Papa que renuncie a la FE católica. En política los espacios NO SE CEDEN, SE CONQUISTAN. Si yo soy aspirante a la Gobernación debo trabajar más y mejor y no esperar que el mana caiga del cielo.

¿Se vendió y estuvo preso en las grandes ligas como lo es el SEBIN?

¿Se vendió y sigue inhabilitado? Mal negocio y no se le conoce por eso.

UNT abogo y sigue defendiendo el dialogo. Al igual que miles de familiares que aún tienen presos políticos. ¿Es ROSALES el culpable de lo que ocurrió con la marcha el 01 SEP y de que luego se haya desactivado la protesta? LA DEFENSA DE TIMOTEO de Venezuela en Mercosur es uno de los pocos que veo con asidero, más no de lo aceptar el presupuesto porque otros Alcaldes de VP y PJ lo aceptaron pero los “laboratorios” no lo resaltaron. Igual el caso de Barrientos y Superlano. Los laboratorios escondieron la ausencia de Luis Florido de VP y la presencia de un diputado impuesto por AD, aunque ahora lo niegue. LEDEZMA apenas estuvo unas horas en el SEBIN y LOPEZ vive en una cárcel militar, que es un “hotel” comparado con las viejas instalaciones del SEBIN en el Helicoide. ¿El papel de la MUD ha sido maniobra de Rosales? Todos sabemos que no. Esta es una lucha de resistencia más que de “violencia”. El problema es la pésima comunicación política de UNT. La pobreza intelectual de sus cuadros y como diría Mark Twain “Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados”. Esa quizá es la tarea más difícil de Rosales ante la opinión pública.

ERRORES DE ROSALES

No haber construido un auténtico y real partido sino un grupo de seguidores, donde él decide todo o es la última palabra. Es común escuchar a un dirigente de ese partido decir “Es que esto es lo que quiere Manuel”. Nombrar a los “arianos” (ex simpatizantes y colaboradores de Arias Cardenas) alejo a los viejos fundadores. Muchos se fueron y los que se quedaron lo hicieron con la moral muy baja. En el caso Zulia ni el Presidente ni la Secretaria General, han sido las figuras que ese partido necesita. Fueron electos por cierto pero todos sabemos que a lo interno se dijo, “esa es la plancha de Rosales” y una diputada “amago” con una plancha rival, siendo “convencida” de retirarse. Las autoridades fueron electas por unánime aclamación, afectando la salud propia de un partido que debe sostenerse a través del debate de ideas. Rosales también acumula deudas políticas. Por ejemplo, designar un Jefe de la MUD Zulia por encima de otros con mayor capacidad, le hace acumular odios. Aunque el practica la regla del príncipe de nombrar enemigos para ganar lealtad, eso también reprime y causa resentimiento en los “leales” que no son designados bajo el argumento de que “él debe entenderlo porque es amigo”. En las parroquias muchos dirigentes han visto pasar miles de “paracaídas”, sin que a ellos se les dé la oportunidad.

¿PODRA JUAN PABLO GUANIPA?

La sombra de los dos arreglos anteriores, donde según muchos (yo no lo creo) se vendió sigue persiguiéndolo. Juan Pablo Guanipa en 8 años, no realizó ni siquiera un acto de masas capaz de superar los de Rosales y UNT. No lo vi nunca más allá de la plaza de la República y de Santa Lucia. Cosa que por cierto si rompió VP con un acto en el palacio de eventos. A su favor podemos decir que Si recorrió el estado. Sembró estructura y mediáticamente es muy conocido. Empero, lo que no hizo durante la ausencia de ROSALES, se le hará cuesta arriba hacerla ahora con “el diablo suelto”. Su hermano Tomás, me parece mucho más inteligente y político y creo que tiene más oportunidad en Caracas. Juan Pablo como muchos otros cometieron un gran error como me comento el politólogo Jesús Castillo, “pensaron que Rosales no volvería”. Guanipa logro hacer su nombre pero su figura sigue siendo “inocua”. Sicológicamente se burla el mismo de su tamaño y eso indica algunas debilidades en la estructura mental, que debe ser muy fuerte para enfrentar a un “zorro” como Manuel Rosales.

¿LLEGO ROSALES Y SE ACABO TODO?

Absolutamente falso. Aunque nadie capitalizó su ausencia, el gran problema que seguramente el ego de Manuel Rosales le impide ver, ojala que sus enemigos si lo perciban, es que hay una GRAN OPORTUNIDAD. UN GRAN VACÍO que subyace, detrás de esa figura.

MI ENCUESTA

REGION CAPITAL

UN EXCELENTE estratega como Julio Borges ahora preside la AN. Como lo he dicho varias veces, esta no representa ningún peligro para las “maniobras” del gobierno, no tiene sentido cerrar lo que no te molesta y someterte a otra embestida internacional. La única posibilidad de ese escenario es que el gobierno vea alguna posibilidad en una nueva elección. Creo que inicio con mal pie y cayó en el mismo error de Ramos Allup: Crear una expectativa falsa sobre la salida de Maduro, anunciando su abandono del cargo. Borges sabe que en este país, no es posible ninguna salida sino se incluye y resuelve con los militares.

¿Quién GANA? ¿Quién PIERDE con el nuevo gabinete? Para muchos Diosdado sale derrotado. Falso. La estrategia no es una línea recta. Elaissami y Diosdado, son un solo equipo.

Estoy en twitter, Instagram y periscope como @angelmonagas. Escúchame de lunes a viernes por la B-94.1 Fm de 6 a 8am y Mararitmo 900Am de 6 a 7 am junto con @Gervis DMedina. Los viernes @Danielponne