Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 5, 2017 6:57 pm

El Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, indicó que la juramentación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) llevada a cabo este jueves corresponde al cumplimiento de un pacto de gobernabilidad parlamentaria, y que no hubo ningún tipo de sorpresas.

“No hubo sorpresas, hoy se produjo el cumplimiento de un pacto de gobernabilidad parlamentaria, lo que hay es el cumplimiento de los compromisos”, expresó.

Torrealba reconoció como positiva gestión de Henry Ramos Allup, “hay que decir gracias porque dijo lo que muchos venezolanos querían decir, lo hizo muy bien y lo hizo con brillantes”, afirmó.

Diálogo Gobierno-oposición

Respecto al diálogo, el secterario general de la MUD, dijo que el próximo 13 de enero no habrá diálogo, porque “se han incumplido los acuerdos por parte del gobierno y no se retomará hasta que no se cumplan”.

Asimismo, invitó a los facilitadores a que vengan y se reúnan con “quien tengan que reunirse”

La MUD

Torrealba dice que la Mesa de la Unidad es la única tarjeta que le ha ganado al gobierno.

“La unidad es un valor fundamental, la MUD es la única tarjeta que la podido derrotar a este gobierno en 17 años”. sentenció.

Aseguró que deben reconvertir la MUD y cambiar “la estrategia, asumiendo la realidad que se vive actualmente, debemos reconvertirnos para seguir la lucha”.

Agregó que los partidos deben tener una relación permanente entre la sociedad civil y los partidos políticos. “Los partidos políticos deben fortalecerse con vocería compartida, participación activa y recuperación de la congruencia”.