Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 5, 2017 1:41 pm

Luego de ser juramentado como nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró que en Venezuela no hay democracia, por lo que única solución es protestar en la calle para lograr tener un cronograma electoral para el 2017.

Por: LaPatilla.com

“Nuestra lucha continúa hoy, esta claro que en Venezuela no hay democracia ni constitución ni leyes y hay que dar la batalla para rescatar el voto y la dignidad de nuestro pueblo”, dijo el parlamentario a las afueras del hemiciclo.

Afirmó que este año debe haber elecciones porque el país no aguanta más. La única solución que puede tener Venezuela es protestar en las calles para que haya elecciones este año”.

Con respecto al estatus del desacato en el que se encuentra el Parlamento, aseguró que “una AN electa por 14 millones de venezolanos no está en desacato. En desacato esta es el Gobierno (…) que lo que hace es chupar el poder, robar, perseguir y se niega escuchar al pueblo en este momento”.

“Aquí no hay Constitución, no hay separación de Poderes, en Venezuela no hay democracia y lo que nos toca es luchar en la calle para imponer que sea el voto y la constitución lo que prevalesca en la crisis del país”.