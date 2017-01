Ene 5, 2017 12:03 pm

La presidencia de la República transmitió una Cadena Nacional de Radio y Televisión donde se muestra la intervención de Nicolás Maduro durante su intervención de las noche de este miércoles. En un intento de impedi que el país vea juramentación de nueva directiva de la Asamblea Nacional.

Black out informativo en la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional, Nicolás hablando pendejadas en cadena nacional, pon @CNNEE

Cadena Nacional del Gobierno, secuestro de los medios, trata de sabotear la instalación de AN 2017; sigue la transmisión a través de CNN

La mayor COBARDIA del Régimen es una cadena Nacional de un refrito en un momento de trascendencia para el País como es la nueva Directiva AN

La Cadena Nacional que se está transmitiendo en estos momentos es repetida, es la realizada el día de ayer. Bloquean lo que sucede en la AN.

Convocaron cadena nacional para sabotear el acto de instalacion de la AN, muestra clara de que no se puede dialogar con quien no te reconoce

