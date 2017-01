Publicado en: Actualidad, Nacionales

Diferentes usuarios de varias partes del país mostraron su queja debido al cobro excesivo de pasaje por parte de varias unidades de transporte que son habilitadas para cubrir rutas que no les corresponden, ya que más del 70% de la flota está en paro técnico. Sin embargo, debido a que no hay transporte, los usuarios no tienen otra opción que irse y pagar la tarifa exigida, reseña El Informador.

“Es una abuso y una exageración pagar Bs. 5.500 para ir a Caracas”, expresaba en un tono molesto y hasta cansado Johana Hernández, quien es oriunda de la capital, pero vino a pasar los últimos días de 2016 con su familia aquí en Barquisimeto; sin embargo, la s pequeña s vacaciones salieron caras, ya que entre pasaje, comida y demás cosas que gastó en su estadía en la capital larense el sueldo, utilidades y demás pagos se le fueron íntegros. “Ajuro me estoy yendo hoy y no creo poder viajar en un tiempo, debido a los costos”, concluía Hernández.

Por su parte, la cola se hacía extensa, debido a los pasajeros que esperaban las unidades correspondientes a la línea de Caracas, Valencia, Valera y Mérida, los cuales eran los destinos más solicitados, ya que las líneas deben cobrar Bs. 3.000, pero debido a que no hay porque el 70% de la flota está parada por falta de repuestos y daños, se habilitan unidades como expresos y ‘encavas’ que ofrecen el mismo destino, pero a un precio más elevado.