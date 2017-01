Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 6, 2017 7:57 am

El coordinador encargado de Voluntad Popular en Monagas, Antonio Goncalves, calificó de ilegal la ratificación de Wilfredo Ordaz como alcalde de Maturín, medida que tomaron los concejales del Partido Socialista Unido de Venezuela y fue anunciada este jueves cinco de enero.

El dirigente naranja explicó que los ediles del oficialismo siguen violentando la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Loppm) al desconocer el artículo 87, porque desde el nombramiento de Ordaz como interino el 30 de septiembre de 2016, se produjo un golpe de Estado municipal contra el alcalde legítimo y electo por los maturineses Warner Jiménez.

“Los concejales chavistas valiéndose de la persecución política contra Warner, primero declararon su ausencia temporal en septiembre y violando la Ley desconocieron mi nombramiento como alcalde encargado y designaron a un usurpador. Ahora no sabemos porque no han hecho públicas las actas si declararon la falta absoluta, pero tampoco pueden hacerlo porque no se cumplen los causales que exige la Ley del Poder Público Municipal”, manifestó.

La Loppm establece que solo son causales de falta absoluta la revocatoria del mandato, la muerte, renuncia, incapacidad física o mental permanente, y en este caso debe ser avalada por una junta médica, además de una sentencia firme decretada por cualquier tribunal de la República.

“Ninguna de estas causas se cumplen en el caso de Warner. Aquí hay una patraña política avalada por el PSUV en la Cámara Municipal, porque está claro que el alcalde es un perseguido más, por ser de Voluntad Popular y el liderazgo que permitió su victoria en la Alcaldía y las elecciones a la Asamblea Nacional en diciembre de 2015”.

