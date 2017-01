Ene 6, 2017 4:07 pm

Como un “ataque terrorista” ha sido clasificado por las autoridades los dos tiroteos realizados en diferentes oportunidades en el aeropuerto de Fort Lauderdale en los Estados Unidos.

Reportes indican que la oficina del Sheriff del condado de Broward lo calificó como un “ataque terrorista”.

BREAKING: the Broward Sheriff Office just upgraded Fort Lauderdale shooting to a "terrorist attack."

— Tennessee GOP (@TEN_GOP) 6 de enero de 2017