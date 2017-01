Ene 6, 2017 4:07 pm

Un hombre que vestía una camiseta de “La Guerra de las Galaxias” abrió fuego el viernes en la sección de equipajes del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood en Florida, y mató a al menos cinco personas antes de ser detenido, dijeron funcionarios y testigos.

Otras ocho personas resultaron heridas, informó la oficina del alguacil local.

El agresor, que no dijo nada antes de comenzar a disparar, parecía un hombre de poco más de 20 años y fue alcanzado por un disparo de la policía cuando trató de recargar su arma, reportó la cadena MSNBC citando a testigos.

Reuters

Más temprano se reportó que las autoridades habrían calificado el hecho como un ataque terrorista y que se habría realizado un segundo tiroteo, según reportes de la oficina del Sheriff del condado de Broward.

BREAKING: the Broward Sheriff Office just upgraded Fort Lauderdale shooting to a "terrorist attack."

— Tennessee GOP (@TEN_GOP) 6 de enero de 2017