Publicado en: Opinión

Ene 6, 2017 9:45 pm

La sociedad está dividida en dos grandes clases: la de los que tienen más comida que apetito y la de los que tienen más apetito que comida.

(Chamfort)

Los venezolanos arrancamos el 2017 en colas. Cientos de personas se ven obligadas cada día a hacer fila durante horas, frente a los abastos y supermercados, para poder comprar productos de primera necesidad para adquirir insumos básicos se suma a la lista de problemas que enfrentan las personas y que incluye temas como la inseguridad y la devaluación. Algo que nunca habla el gobierno va reconocer sus errores y no enfrenta la realidad del país. Que recuerdo y me llegan a la mente sobre las colas cuando Jacqueline Faría dijo: “…Aquí la gente con su bolsita compra y va para su casa, esa es la revolución, eso es lo que nuestro presidente Maduro ha ordenado. Así que vamos a disfrutar de esta cola sabrosa para el vivir viviendo…“ (https://www.youtube.com/watch?v=9rtEpDDZulM) en un acto descaro como ella se burlan del país y los ciegos por necesidad ahí con ellos como lo hizo aquel momento Jacqueline buscando voto para su candidatura a diputada. Haciendo propaganda barata con los más pobres porque lo hacen solo ese día y en ese solo lugar porque no muestran ningún otro lado más sino ese.

Producto de todas las necesidades nació en el país los bachaqueros que salieron tras la escasez de artículos de primera necesidad en el país, venden los puestos en las largas colas que se registran en comercios y no solo desangran a los venezolanos que no tienen tiempo para adquirir los productos, sino que amenazan hasta de muerte a quienes la imperiosa necesidad deben madrugar en establecimientos. (https://www.youtube.com/watch?v=u-oj1aFqHV4) Muchos dicen que es sistema cubano en poner a la gente a mendigar comida al régimen con la llamada tarjeta de racionamiento de comida.

Lo que no entiendo lo que esta pasado en el país sobre esta crisis económica y como la ciudadanía pueda callar las vivencias de un sistema de compras convertido en una tortura dentro de una cola desde el momento en que llega, sobre todo cuando es abordado por un ‘bachaquero’, el cual le informa los precios como observe en una supermercado de Barinas. Las personas llegan a las 9:00 de la noche, las cédulas las recogen en lotes de 15 por colas, pero no recogen suficientes para todos los presentes, porque tienen prioridad las personas con discapacidad. Que ha sumado a los cambios monetarios los comerciantes no quieren los billetes de 100 bolívares, que el presidente Nicolás Maduro ordenó sacar de circulación en las próximas 72 horas, y lo revivió dos veces, pero los comerciantes no los quiere recibir solo transferencias para comprar algo en tarjeta de crédito o tarjeta debito. Con largas filas, habituales para tratar de conseguir los escasos alimentos básicos, se prolongaban en los establecimientos, donde algunos gritaban y se empujaban si veían que alguien trataba de colarse.

Escuchar a estos revolucionarios hablar de abastecimiento absoluto a lo largo y ancho del país lejos de ser una falacia es una canallada propia de quienes han hecho de sus bajos instintos el epicentro de sus acciones, ni buenas ni malas, pésimas, nefastas, como señores feudales piden para si todos los privilegios dificultándole al pueblo las más elementales condiciones para una adecuada calidad de vida, no tanto por motivaciones asociadas al ejercicio del gobierno, ideológicas, sino por hacer las veces de los peores ciegos, que no quieren ver ni reconocer la realidad que los circunda, con ese desfase nuestros gobernantes han generado fenómenos sociales impensables en otras épocas de nuestra vida republicana.

Los reclamos que uno hace se vuelve en controles inauditos que aplica el gobierno a los empresarios violando algunas el estado derecho de algunos empresarios pero nadie los defiendes y no sé por qué. Y lo único que quiero defender es el derecho a lo justo, ni tengo establecimiento comercial, ni soy oligarca, ni enchufado, solo soy un venezolano mas de los 30 millones se cree que viven en el país. Lo justo sería que el gobierno, fiscalices y hagan cumplir las leyes. Pero si eres el primero en irrespetarlas entonces todo el mundo hará lo que le dé la gana. Su escusa de sus errores que han cometido durante esta larga pesadilla ellos le llaman a la crisis “guerra económica”. Algo que yo llamaría mejor corrupción administrativa, que ha existido siempre en los gobiernos de Venezuela. El gobierno de la quinta república no es la excepción. Para muchos, incluso, ha alcanzado nuevas dimensiones pero se hacen colas pero de los corruptos que están dentro del poder los llamados enchufados. Estos no quieren ver la realidad que viven los venezolanos a pie que van hacer colas kilométricas (https://www.youtube.com/watch?v=YTmjy4GZBgE) por la búsqueda de una bolsa de comida. Como titule: Bachaqueros vs Colas esa es la triste realidad que se vive en Venezuela

Cualquier información o sugerencia por mis direcciones electrónicas [email protected][email protected] [email protected] o bien por mí teléfono 0414-071-6704 y asimismo pueden leer esta columna y otras cosas más por la señal en vivo de RCTV INTERNACIONAL en mí página Web:www.robertveraz.galeon.com ahora mi columna se traduce en Inglés http://robertveraz.galeon.com/aficiones2595740.html y sigan mis comentarios y opiniones por @robertveraz en twitter ¡Hasta la próxima semana, Dios los bendiga!